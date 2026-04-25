इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, ड्राइवर समेत 3 की मौत, रायपुर से इंदौर जा रहा था ट्रक

Betul Road Accident: मध्यप्रदेश के बैतूल में एक भीषण हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. इस हादसे में मौके पर ही तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. एक्सीडेंट इतना भयावह था की ट्रक का केबिन पूरी तरह चकनाचूर हो गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

बैतूल जिला मुख्यालय से करीब 75 किलोमीटर दूर इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे पर बीती देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक हादसे का शिकार हो गया. बताया जा रहा है कि ट्रक रायपुर से इंदौर की ओर जा रहा था, जिसमें भारी भरकम स्टील क्वाइल रोल भरी हुई थी. अचानक संतुलन बिगड़ने के बाद ट्रक में लदी क्वाइल आगे की ओर खिसक गई और सीधे केबिन में जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि केबिन पूरी तरह दब गया और उसमें बैठे ड्राइवर समेत तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

चिचोली थाना क्षेत्र में हुआ हादसा

यह पूरा हादसा चिचोली थाना क्षेत्र के गवासेन के पास हुआ. घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 और एंबुलेंस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद तीनों शवों को केबिन से बाहर निकाला गया.

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मामले की जांच में जुटी पुलिस

हादसे की सूचनी मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची. काफी मशक्कत के बाद केबिन में फंसे शवों को बाहर निकाला गया. घटना के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे बाद में पुलिस ने सामान्य कराया. शवों को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिचोली भेज दिया गया है. मृतक ड्राइवर छिंदवाड़ा जिले के पांढुर्णा क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच में सामने आया है कि ट्रक में लदी स्टील क्वाइल रोल को ठीक तरह से बांझा नहीं गया था. अचानक ब्रेक या झटके के कारण क्वाइल आगे खिसक गई, जिससे हादसा यह हादसा हुआ.

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