नियमों को ताक पर रखकर दौड़ रहीं 'कंडम' बसें, चेकिंग के दौरान मची अफरा-तफरी, RTO ने किया जब्त

Betul News-बैतूल में आरटीओ ने कार्रवाई करते हुए कई यात्री बसों के फिटनेस रद्द कर दिए हैं. कार्रवाई के दौरान कई बड़ी खामियां मिलीं. जर्जर हालत में चलने वाली बसों में लोग हजारों यात्री सफर करते हैं. RTO की कार्रवाई से बस ऑपरेटरों में हड़कंप मच गया.
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Betul RTO Big Action-मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में हाईवे से लेकर शहर और गांव की सड़कों पर दौड़ रही खटारा और कंडम यात्री बसें बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित कर रही है. बसें नियमों को ताक पर रख कर सड़कों पर दौड़ाई जा रही हैं. हजारों लोग इन बसों में रोजाना सफर करते हैं, जो किसी भी समय हादसे का शिकार हो सकती हैं. RTO द्वारा की गई चैकिंग के दौरान यह बड़ा खुलासा हुआ है. हैरानी की बात तो यह है कि एमपी और महाराष्ट्र के बीच चलने वाली बसों के पास वैध परमिट भी नहीं मिला है.
बस का नहीं मिला वैध परमिट
यात्री बसों की अचानक चैकिंग करने बैतूल बस स्टैंड पर जैसे ही आरटीओ पहुंचां तो बस ऑपरेटरों में हड़कंप मच गया और पूरा बस स्टैंड खाली हो गया है. चैकिंग के दौरान बड़े खुलासे भी हुए. कई बसें बिना परमिट, फिटनेस, अग्निशमन यंत्र के मिलीं. हैरानी की बात तो यह थी कि मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के बीच चलने वाली बस का परमिट ही वैध नहीं मिला.
सफर के दौरान हिलती हैं बसें
बसों में किराया सूची भी चस्पा नहीं मिली,अग्निशमन यंत्र भी एक्सपायर डेट के केवल एक या पांच किलो के ही मिले, जबकि नियम के अनुसार, 10 किलो का अग्निशमन यंत्र बसों में होना चाहि. कहीं बसों के ब्रेक लाईट नहीं थे तो किसी की हेड लाईट फूटी थी, तो कहीं कांच टेप से चिपका रखे थे. बसों की हालत भी बेहद खराब और कंडम स्थिति में मिली. बैतूल से आमला जाने वाली बस में यात्रा करने वाले यात्री ने बताया कि बस पूरी तरह कंडम हैं यात्रा के दौरान बस पूरी हिलती है.
कार्रवाई के बाद फिर भरी सवारियां
बैतूल आरटीओ ने बताया कि अधिकारियों से मिले निर्देश पर बसों की अचानक चैकिंग करने टिम के साथ बस स्टैंड पहुंचे थे, जिसमें एक बस का परमिट नहीं मिलने पर बस जब्त की गई है. वहीं कुछ बसों के फिटनेस भी रद्द किए गए है, कुछ के चालान काटे गए हैं. बैतूल जिले में रोजाना सैकड़ों बसें यात्रियों के परिवहन में लगी रहती है, बस ऑपरेटर यात्रियों की जान जोखिम में डालकर कंडम बसों को सड़कों पर बैखोफ दौड़ाकर यात्रियों की जान जोखिम में डाल रहे हैं. आरटीओ की कार्रवाई के बाद बस स्टैंड पर बसों का जमावड़ा लग गया और फिर उन्हीं यात्री बसों में बेधड़क सवारी भरी जाने लगी.
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