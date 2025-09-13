सतपुड़ा पावर प्लांट की लापरवाही, पीने की पानी में जहरीला केमिकल; खतरे में इंसानों की जिंदगी!
Satpura Power Plant Negligence: सतपुड़ा पावर प्लांट की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पीने वाले पानी में प्लांट का प्रदुषण युक्त पानी जा रहा है. जो सेहत के साथ-साथ पर्यावरण के लिए खतरा बनता जा रहा है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 13, 2025, 04:01 PM IST
Betul News: मध्यप्र देश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह (Satpura Thermal Power Plant) स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर संकट बन गया है. सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह के प्लांट (Coal Handling Plant) से निकल रहा रासायनिक युक्त पानी सीधे सतपुड़ा जलाशय में मिल रहा है, जिससे न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य का खतरा मंडरा रहा है, बल्कि जलाशय के जलीय जीवन और पूरे पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो रहा है.

जानिए मामला
दरअसल, बैतूल के सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह सारणी के सीएचपी से कैमिकल युक्त पानी का रिसाव हो रहा है. यह पानी सीधे सतपुड़ा जलाशय में पहुंच रहा है. खास बात यह है कि इसी जलाशय से सारणी नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल की सप्लाई की जाती है. कैमिकल युक्त पानी का रिसाव जहां नागरिकों के स्वास्थ्य पर खतरा बन रहा है, वहीं पर्यावरण और सतपुड़ा जलाशय में मौजूद जलीय जीव-जंतुओं के लिए भी मौत का सबब बनता जा रहा है.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में शिकायत
पर्यावरण प्रेमियों ने इस मामले की शिकायत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से की थी. शिकायत के बाद बोर्ड की टीम ने सारणी पहुंचकर निरीक्षण किया और प्लांट प्रबंधन पर नाराजगी जताते हुए तत्काल पानी के रिसाव को रोकने के निर्देश दिए. लेकिन अब तक सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह के जिम्मेदार अधिकारी इस पानी के ट्रीटमेंट के लिए कोई ठोस कदम उठाते नज़र नहीं आ रहे.

कब होगी कार्रवाई? 
शिकायतकर्ता के मुताबिक, कैमिकल युक्त पानी का असर इतना खतरनाक है कि इसके संपर्क में आने वाली वस्तुएं तक पीली हो जाती हैं. वहीं जब इस मामले में सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह के मुख्य अभियंता से चर्चा करनी चाही गई तो उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया. अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक कैमिकल युक्त पानी के रिसाव को रोकने और उसके ट्रीटमेंट के लिए ठोस कार्रवाई की जाती है.

रिपोर्ट- रुपेश कुमार जी मीडिया, बैतूल

