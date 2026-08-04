/बैतूल में शिक्षा व्यवस्था बदहाल, बिना नियमित शिक्षकों के चल रहे स्कूल, भगवान भरोसे बच्चों का भविष्य

12 स्कूलों में केवल एक शिक्षक पदस्थ

चिचोली ब्लॉक के बीआरसी नीरज गलफट के अनुसार, ब्लॉक में कक्षा 1 से 8 तक की कुल 168 शालाएं हैं, जिनमें से 4 स्कूल पूरी तरह शिक्षक विहीन हैं, जबकि 12 स्कूलों में केवल एक शिक्षक ही पदस्थ है. इन सभी स्कूलों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है. अब बड़ा सवाल यह है कि जब स्कूलों में शिक्षक ही नहीं होंगे, तो बच्चों का भविष्य कैसे संवर पाएगा. क्या प्रशासन इस ओर कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर यूं ही शिक्षा व्यवस्था अतिथि शिक्षकों के भरोसे चलती रहेगी.