/बैतूल में शिक्षा व्यवस्था बदहाल, बिना नियमित शिक्षकों के चल रहे स्कूल, भगवान भरोसे बच्चों का भविष्य

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बैतूल जिले में शिक्षा व्यवस्था की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है. स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी के चलते छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है. हालात इतने खराब हैं कि कई सरकारी स्कूल अब सिर्फ अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं, वो भी अधिकारियों के मौखिक आदेश पर. जिले के चिचोली ब्लॉक के कई स्कूलों में नियमित शिक्षकों की पदस्थापना नहीं है. दरियावगंज,जामनगरी और झिरियाडोल जैसे गांवों की प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूलों में सिर्फ अतिथि शिक्षक ही पढ़ाने पहुंच रहे हैं.
हालांकि ये अतिथि शिक्षक भी नियमित रूप से स्कूल नहीं आते, जिससे पढ़ाई सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है. ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. शिक्षकों की कमी का असर सिर्फ पढ़ाई पर ही नहीं, बल्कि मिड-डे मील और स्कूलों के रखरखाव पर भी साफ दिखाई दे रहा है. छात्र बताते हैं कि स्कूल में नियमित शिक्षक नहीं हैं, इसलिए हमारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है. कई बार तो क्लास भी नहीं लगती.
लोगों का सरकारी स्कूलों से उठा रहा भरोसा
स्थिति इतनी गंभीर है कि स्कूलों में दर्ज छात्रों की संख्या के मुकाबले आधे भी बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं. अभिभावकों का सरकारी स्कूलों से भरोसा उठता जा रहा है. हमें अधिकारियों के मौखिक आदेश पर यहां पढ़ाने के लिए भेजा गया है. हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं.
12 स्कूलों में केवल एक शिक्षक पदस्थ
चिचोली ब्लॉक के बीआरसी नीरज गलफट के अनुसार, ब्लॉक में कक्षा 1 से 8 तक की कुल 168 शालाएं हैं, जिनमें से 4 स्कूल पूरी तरह शिक्षक विहीन हैं, जबकि 12 स्कूलों में केवल एक शिक्षक ही पदस्थ है. इन सभी स्कूलों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है. अब बड़ा सवाल यह है कि जब स्कूलों में शिक्षक ही नहीं होंगे, तो बच्चों का भविष्य कैसे संवर पाएगा. क्या प्रशासन इस ओर कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर यूं ही शिक्षा व्यवस्था अतिथि शिक्षकों के भरोसे चलती रहेगी.
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