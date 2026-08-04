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बैतूल में शिक्षा व्यवस्था बदहाल, बिना नियमित शिक्षकों के चल रहे स्कूल, भगवान भरोसे बच्चों का भविष्य

बैतूल में शिक्षकों की भारी कमी से सरकारी स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. चिचोली ब्लॉक के कई स्कूल नियमित शिक्षकं के बजाय सिर्फ अतिथि शिक्षकों के भरोसे संचालित हो रहे हैं.

Written ByRupesh KumarEdited ByPooja
Published: Aug 04, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:11 PM IST
बैतूल में शिक्षा व्यवस्था बदहाल, बिना नियमित शिक्षकों के चल रहे स्कूल, भगवान भरोसे बच्चों का भविष्य

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Rupesh Kumar

Rupesh Kumar

रूपेश कुमार ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर हैं. रूपेश कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और  जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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