हर साल बहती है दीवार, हर साल आता है मरम्मत का पैसा...7 करोड़ का बैराज बना किसानों का सिरदर्द

Betul 7 Crore Barrage-मध्यप्रदेश के बैतूल में 7 करोड़ की लागत से बना ताप्ती बैराज लगातार सवालों के घेरे में रहा है. बैतूल नगर पालिका ने 2018 में अमृत योजना के तहत 7 करोड़ की लागत से खेड़ी ताप्ती घाट पर बैराज का निर्माण करवाया था. बैतूल नगर पालिका और बैतूल बाजार नगर परिषद को जल आपूर्ति के उद्देश्य से बनाया गया यह बैराज 2022 में क्षतिग्रस्त हो गया था, उसके बाद लगातार बैराज का एक हिस्सा ताप्ती नदी में आई बाढ़ की वजह से हर वर्ष क्षतिग्रस्त हो रहा है. जिससे एक और यहां के किसानों की जमीन बाढ़ के पानी में बैराज की वजह से कटाव झेल रही है. जिससे किसानों की जमीन बह गई है.

नगर पालिका पर पड़ रहा आर्थिक बोझ

बैराज में हर साल नगर पालिका बैतूल को मरम्मत कार्य करवाना पड़ रहा है. जिससे आर्थिक बोझ नगर पालिका पर पड़ रहा है. हालांकि, ताप्ती बैराज की मरम्मत के लिए चार करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और आने वाले दिनों में बैराज का मरम्मत कार्य किया जाना प्रस्तावित है. वहीं पेयजल की बढ़ती मांग को लेकर नया डीपीआर भी स्वीकृति के लिए भेजा गया है.इसके बाद ताप्ती बैराज से एक और पाइपलाइन डालकर पानी बैतूल लाया जाएगा.

कटाव में बह रही जमीन

ताप्ती बैराज फूटने से जिन किसानों की जमीन इसमें गई है उनका कहना है कि ताप्ती बैराज निर्माण के बाद से लगातार ताप्ती नदी में आई बाढ़ की वजह से किसानों की जमीन कटाव में बह जा रही है. प्रशासन ने कुछ मुआवजा देकर उन्हें शांत कर दिया है, लेकिन हर वर्ष उनकी जमीन कटाव में बहने से बड़ा नुकसान किसानों को हो रहा है.

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डिजाइन में थी खामियां

स्थानीय नागरिक बताते हैं कि बैराज बनने के बाद से ही इसकी ड्राइंग डिजाइन में कई खामियां पाई गई है और इसी वजह से ताप्ती बैराज कई बार फूट चुका है. अब गर्मी के दिनों में बैतूल नगर पालिका परिषद बैराज पर जोड़-तोड़ की राजनीति कर पानी सप्लाई तो कर देती है. लेकिन यह करने के लिए हर वर्ष भारी भरकम बजट नगर पालिका को बैराज ठीक करने में करना पड़ता है. इस पूरे मामले में आज तक किसी दोषी अधिकारी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली निजी.

नया डीपीआर किया जाएगा तैयार

नगर पालिका के इंजीनियर की माने तो ताप्ती बैराज की मरम्मत के लिए 4 करोड़ की राशि स्वीकृत हो चुकी है और आने वाले दिनों में यहां पर मरम्मत कार्य किया जाएगा. वहीं शहर में बढ़ती पेयजल मांग को देखते हुए बैराज से पानी लाने के लिए नया डीपीआर भी तैयार किया गया है. बैराज फूटने को लेकर इंजीनियर का कहना है कि जिस साइड से बैराज फूट रहा है उसे मरम्मत कर पानी उपयोग में लिया जाता है और आने वाले दिनों में इसका स्थाई समाधान निकाला जाएगा.

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