बैतूल में अनोखी डकैती! सोना-चांदी छोड़, चोर उड़ा ले गए 700 बोरी यूरिया खाद, पुलिस भी हैरान

Betul Urea Theft-बैतूल जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां चोरों ने चोरी का ऐसा तरीका अपनाया है. जिसने पुलिस से लेकर किसानों तक सभी को चौंका दिया है. यहां चोरों ने ना कीमती सोना, चांदी चुराया ना नकदी बल्कि सीधे किसानों की जीवनरेखा माने जाने वाले यूरिया खाद पर हाथ साफ कर दिया. मामला है बैतूल के जामठी सहकारी समिति के खाद गोदाम का जो नेशनल हाईवे के बेहद करीब स्थित है.

गोदाम से खाद हुआ चोरी

जानकारी के मुताबिक, चोरों ने दो दिन पहले गोदाम का ताला तोड़ा और बेहद शातिर तरीके से 668 बोरी यूरिया, 32 बोरी पोटास और 7 बोरी जिंक खाद चोरी कर ली. यानी कुल मिलाकर 700 से ज्यादा बोरी खाद गायब और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि इतनी बड़ी वारदात के बावजूद किसी को भनक तक नहीं लगी. जब समिति के कर्मचारी रोजाना की तरह किसानों को खाद वितरण के लिए गोदाम पहुंचे, तो वहां के हालात देखकर उनके होश उड़ गए. गोदाम के ताले टूटे हुए थे और अंदर से सैकड़ों बोरी खाद गायब थी.

पुलिस जांच में जुटी

प्रबंधक द्वारा जांच करने पर सामने आया कि बड़ी मात्रा में खाद चोरी हो चुका है,जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची जांच शुरू की गई और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में खाद की चोरी कोई आम घटना नहीं है. इसके पीछे संगठित गिरोह या अंदरूनी मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है.

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पुलिस ने जल्द खुलासे का किया दावा

अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर 700 बोरी खाद कैसे और किन साधनों से ले जाई गई? क्या इसमें बड़े वाहनों का इस्तेमाल हुआ और क्या किसी ने इसकी भनक तक नहीं ली? फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इस सनसनीखेज चोरी का खुलासा किया जाएगा.

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