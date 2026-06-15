बैतूल शिक्षा विभाग के दफ्तरों में ताले टूटे, चोरों ने सिर्फ फाइलों को बनाया निशाना, मचा हड़कंप

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Betul goverment Office Theft-मध्यप्रदेश के बैतूल के BEO और BRC कार्यालय में उसे वक्त हड़कंप जब प्यून ने कार्यालय का दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर प्यून दंग रह गया और उसके होश उड़ गए. यहां अज्ञात चोरों ने बीईओ और बीआरसी कार्यालय के पीछे गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और कार्यालय में कुछ अलमारी के ताले तोड़कर कई फाइलों और रिकॉर्ड को खंगाला. वहीं कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और फाइले मौके पर अस्त व्यस्त मिली है, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. शिकायत के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और साथ ही कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है. इस चोरी की घटना के पीछे किसी बड़े षड्यंत्र का अंदेशा जताया जा रहा है.
नहीं चुराया कीमती सामान
जानकारी के अनुसार, फाइलों के साथ छेड़छाड़ करने करने के साथ ही चोरों ने दोनों कार्यालय के साथ ही कैंपस में मौजूद मंदिर की दान पेटी कभी ताला तोड़ा और उसकी रकम लेकर फरार हो गए. इस मामले में खास बात यह है कि चोरों द्वारा कार्यालय में रखे कुछ कीमती सामान को नहीं चुराया है केवल आलमारी के ताले तोड़कर फाइलें ही खंगाली हैं. वहीं चोरों ने कार्यालय में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी चुरा लिया ताकि उनके हुलिए का पता ना लग सके.
चोरों ने खंगाली फाइलें
बैतूल बीआरसी दुर्गेश कुमार रघुवंशी ने चोरी की घटना को लेकर बताया कि सुबह जब चपरासी ऑफिस खोलने आया तो कार्यालय का मुख्य गेट पर तो ताला लगा था. ताला खोलने ही अंदर कई दरवाजों के ताले टूटे थे. साथ ही अलमारी के ताले टूटे मिले हैं. अलमारी से चोरों ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज की फाइल खंगाली है. कुछ सील भी लगा कर देखी है, कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी चोर निकाल कर ले गए हैं. पास के बीईओ कार्यालय में भी कई गेटों के तले खोलकर अलमारी में दस्तावेज खंगाले है. दोनों कैंपस में चार अलमारी के ताले तोड़कर चोरों ने दस्तावेज खंगाले है.
दान पेटी चुराकर हुए फरार
उन्होंने बताया कि हम पता लगा रहे हैं कि चोरों ने कोई दस्तावेज तो नहीं चुरा लिए. कार्यालय के पास स्थित एक मंदिर की दान पेटी से चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है. हमने घटना की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दे दी है, वहीं पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई है.
पुलिस जांच में जुटी
इस मामले में बैतूल कोतवाली थाना प्रभारी देवकरण डेहरिया ने बताया कि सूचना मिलते पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल कर रही है. दोनों कार्यालय में कई दरवाजा और अलमारी के ताले तोड़े गए हैं साथ ही कार्यालय के सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गए हैं. पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची है. डॉग स्क्वायड की मदद से जांच पड़ताल करने में पुलिस जुटी हुई है. शिक्षा विभाग के अधिकारी भी कार्यालय से किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज के गायब होने की जानकारी जुटा रहे हैं. पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. वहीं कार्यालय के कर्मचारियों से बारीकी से पूछताछ की जा रही है.
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