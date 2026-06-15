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बैतूल शिक्षा विभाग के दफ्तरों में ताले टूटे, चोरों ने सिर्फ फाइलों को बनाया निशाना, मचा हड़कंप

Betul News-बैतूल में अज्ञात चोरों ने बीईओ और बीआरसी कार्यालय के पिछले गेट और अलमारियों के ताले तोड़कर कई फाइलों और दस्तावेजों को अस्त-व्यस्त कर दिया. चोरों ने कार्यालय की कीमती चीजों को छुए बिना सिर्फ फाइलों को खंगाला, सीसीटीवी का डीवीआर चुराया और परिसर के मंदिर की दानपेटी से नकदी लेकर फरार हो गए.

Written ByRupesh MansureEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 15, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:55 PM IST
बैतूल शिक्षा विभाग के दफ्तरों में ताले टूटे, चोरों ने सिर्फ फाइलों को बनाया निशाना, मचा हड़कंप

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Rupesh Mansure

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रूपेश मंसूरे

 ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं.

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