बैतूल शिक्षा विभाग के दफ्तरों में ताले टूटे, चोरों ने सिर्फ फाइलों को बनाया निशाना, मचा हड़कंप

Betul goverment Office Theft-मध्यप्रदेश के बैतूल के BEO और BRC कार्यालय में उसे वक्त हड़कंप जब प्यून ने कार्यालय का दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर प्यून दंग रह गया और उसके होश उड़ गए. यहां अज्ञात चोरों ने बीईओ और बीआरसी कार्यालय के पीछे गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और कार्यालय में कुछ अलमारी के ताले तोड़कर कई फाइलों और रिकॉर्ड को खंगाला. वहीं कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और फाइले मौके पर अस्त व्यस्त मिली है, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. शिकायत के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और साथ ही कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है. इस चोरी की घटना के पीछे किसी बड़े षड्यंत्र का अंदेशा जताया जा रहा है.