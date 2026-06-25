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पिता ने फसल बचाने बिछाया करंट का जाल, जवान बेटा और दोस्त आए चपेट में, दोनों की हुई मौत

Betul News-बैतूल में पिता द्वारा जंगली सूअरों से फसल बचाने के लिए खेत में बिछाए गए करंट वाले तार की चपेट में आने से खुद उसके बेटे और दोस्त की दर्दनाक मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने खेत मालिक पिता सहित तीन आरोपियों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written ByRupesh MansureEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 25, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:02 PM IST
पिता ने फसल बचाने बिछाया करंट का जाल, जवान बेटा और दोस्त आए चपेट में, दोनों की हुई मौत
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Rupesh Mansure

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रूपेश मंसूरे

 ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं.

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