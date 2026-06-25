पिता ने फसल बचाने बिछाया करंट का जाल, जवान बेटा और दोस्त आए चपेट में, दोनों की हुई मौत

गैर इदारतन हत्या का मामला दर्ज

इस पूरे मामले में खास बात यह रही कि जिस हरिचंद पर करंट फैलाने का आरोप है उसके बेटे की भी इस करंट की चपेट में आने से मौत हो गई. फिलहाल पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच जारी है. एक बार फिर यह घटना सवाल खड़े करती है कि फसलों की सुरक्षा के नाम पर इस तरह के खतरनाक और गैरकानूनी तरीकों का इस्तेमाल आखिर कब तक होता रहेगा?