पिता ने फसल बचाने बिछाया करंट का जाल, जवान बेटा और दोस्त आए चपेट में, दोनों की हुई मौत

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Betul Two Youth Died-मध्यप्रदेश के बैतूल से एक बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई है. कोतवाली थाना क्षेत्र के भयावाड़ी गांव में खेत में फैलाए गए करंट की चपेट में आने से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है. इस पूरे मामले में खास बात यह है कि जिस पिता ने जंगली सूअर के लिए खेत में करंट फैलाया था उसी का बेटा करंट की चपेट में आकर काल के गाल में समा गया.
दो युवकों की हुई मौत
जानकारी के मुताबिक, भयावाड़ी गांव निवासी हरिचंद यादव ने अपने खेत में मक्के की फसल लगाई थी. फसल को जंगली सूअरों से बचाने के लिए खेत में बिजली के तार बिछाए गए थे और उनमें रात के समय करंट प्रवाहित किया गया था. बीती रात इसी करंट वाले तार की चपेट में आने से रोहित और विनोद नाम के दो युवक फंस गए और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई.
खेत मालिक ने छोड़ा था करंट
सुबह जब ग्रामीण खेतों की ओर पहुंचे, तो दोनों युवकों के शव जमीन पर पड़े मिले. यह दृश्य देख गांव में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि खेत मालिक हरिचंद यादव ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर खेत में करंट फैलाने की व्यवस्था की थी.
गैर इदारतन हत्या का मामला दर्ज
इस पूरे मामले में खास बात यह रही कि जिस हरिचंद पर करंट फैलाने का आरोप है उसके बेटे की भी इस करंट की चपेट में आने से मौत हो गई. फिलहाल पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच जारी है. एक बार फिर यह घटना सवाल खड़े करती है कि फसलों की सुरक्षा के नाम पर इस तरह के खतरनाक और गैरकानूनी तरीकों का इस्तेमाल आखिर कब तक होता रहेगा?
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