रोंगटे खड़े कर देने वाली आस्था! बैतूल में शरीर के आर-पार लोहे की सुई पिरोकर नाचते हैं लोग, बच्चों की सलामती से जुड़ी है परंपरा

Betul Unique Tradition: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में वर्षों पुरानी एक अनोखी परंपरा आज भी निभाई जा रही है, जिस देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. इस परंपरा में ग्रामीण अपने शरीर के दोनों ओर लोहे की मोटी और नुकीली सुइयों से धागा पिरोते हैं और दो नाड़ों के बीच विशेष तरीके से नृत्य करते हैं. यह परंपरा भले ही बेहद कठिन और दर्दनाक लगे, लेकिन स्थानीय लोग इसे आस्था और परंपरा से जोड़कर खुशी-खुशी निभाते हैं पीढ़ियों से चली आ रही इस अनोखी परंपरा को आज भी ग्रामीण पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं.

चैत्र महीने में पांच दिवसीय चलने वाला यह नाडा गाड़ा का आयोजन बैतूल जिले के कई गांवों में आज भी पूरे विधि विधान से किया जाता है. इसके पीछे ग्रामीणों की मान्यता है कि बच्चों में होने वाले माता के प्रकोप जिसे मेडिलक साइंस में चेचक बीमारी कहा जाता है, उसके प्रकोप से बचने और ठीक होने के लिए ग्रामीण माता से मन्नत मांगते हैं और जब मन्नत पूरी होने पर माता को खुश करने के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाले इस आयोजन को ग्रामीण करते है.

बच्चों की सलामती से जुड़ी है परंपरा

बैतूल जिले में आठनेर ब्लॉक के धामनगांव में यह आयोजन हुआ. पांच दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में जिन ग्रामीणों की मन्नत पूरी होती है वे गांव में माता के मंदिरों में पूरे विधि विधान से पांच दिनों तक पूजा अर्चना करते है और अंतिम दिन नाडा गाड़ा का आयोजन किया जाता है. जिसमें जिन लोगों की मन्नते पूरी होती है उनके शरीर दोनों साइड नाडा पिरोते है और नाड़ो के बीच चलते है इस दौरान दो लोग हल्दी और घी शरीर के उस जगह पर लगाते रहते है जहां नाडा पिरोया जाता है. शाम को एक साथ कई बैल गाड़ी को बांधकर उसे ग्रामीण खींचते है. देखने में किसी सजा जैसे लगने वाली इस परंपरा को चिकित्सा विज्ञान कुरीति मानता है. जो ग्रामीण नाडा गाड़ा खींचते हैं उनकी माने तो धामनगांव में पांच सौ सालों से यह परंपरा ग्रामीण पूरा करते आ रहे हैं जिसमें शरीर में सुई और धागा पिरोने पर उन्हें कोई दर्द या इन्फेक्शन नहीं होता है,ऐसे भक्तों पर माता की विशेष कृपा होती है जिससे वह यह परंपरा को नाचते गाते पूरा करते है. ग्रामीणों की मान्यता और आस्था इस पर आज भी भारी दिखाई देती हैं. इस आयोजन में सैकड़ों ग्रामीण आस्था में सराबोर होकर गांव की गलियों में सामूहिक पारंपरिक नृत्य करते हुए शोभा यात्रा निकालते है. विज्ञान भले ही इसे अंधविश्वास मानती है, लेकिन यह आयोजन गांवों में आस्था के साथ ग्रामीणों में एकजुटता को दिखाता है और भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : Jabalpur News: 171 गांवों की तकदीर बदलेगा नया मास्टर प्लान, निवेश क्षेत्र का दायरा दोगुना, कनेक्टिविटी के लिए सड़कों का बिछेगा जाल

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटे