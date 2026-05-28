बैतूल में कागजों में ‘हर घर जल'...गांव में सूखे पड़े नल, बूंद-बूंद के लिए मौत से जंग, रस्सी के सहारे कुएं उतर रहे ग्रामीण

Betul Water Crisis: बैतूल जिले के भैंसदेही ब्लॉक का हरिमऊढाना गांव में जल संकट ने भयावह रूप ले लिया है. पानी के लिए जद्दोजहद करते ग्रामीण की तस्वीर देखकर आपकी रूह कांप जाएगी. हालात इतने खराब हैं कि ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर रस्सियों के सहारे एक सरकारी कुएं में उतरना पड़ रहा है और बूंद बूंद पानी इकट्ठा कर ग्रामीण भीषण गर्मी में अपनी प्यास बुझाने को मजबूर है. गांव के बच्चे,महिलाएं और बुजुर्ग तक कुएं की गहराई में उतरकर बूंद-बूंद पानी इकट्ठा कर रहे हैं. हरिमऊढाना में कि यह तस्वीर जिम्मेदारों के उसे दावे को आइना दिखाती है जो कागजों पर हर घर नल से जल पहुंचने का दावा करते हैं. गांव में लाखों रुपए खर्च कर पाइपलाइन और नल तो लगाए गए है,लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी नलों के कंठ सूखे हुए हैं. भीषण जल संकट झेल रहे ग्रामीण कई बार अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं और गांव में पेयजल संकट से निजात दिलाने की मांग कर चुके हैं लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है.

हरिमऊढाना गांव की तस्वीरें किसी भैया वह सूखाग्रस्त इलाके की दिखाई पड़ती है क्षेत्र. गांव में पानी की समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि लोग अपनी जान हथेली पर रखकर एक पुराने सरकारी कुएं में उतरने को मजबूर हैं. कुएं के अंदर जमा मटमैला,गंदा और दूषित पानी ही ग्रामीणों की प्यास बुझाने का एकमात्र सहारा बन चुका है. हालत यह है कि जिस पानी को देखकर कोई इंसान क्या जानवर तक पीने से इनकार कर दें.उसी पानी को यहां के ग्रामीण मजबूरी में पी रहे हैं.

गहरा जल संकट

जल संकट की भयावह स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है की एकमात्र इस कुएं के मैथ में ले पानी को लेने के लिए बच्चे और बूढ़े भी कुएं के अंदर जान जोखिम में डालकर उतरने को मजबूर है और यही से पानी निकालकर जीवन यापन कर रहे हैं. कुएं की गहराई और अंदर की फिसलन कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, लेकिन प्यास के आगे मौत का डर भी छोटा पड़ गया है. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लगभग 230 परिवार निवास करते हैं और आबादी करीब 1500 के आसपास है. गांव पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसा हुआ है, जिससे पानी की समस्या और भी गंभीर हो गई है. गांव में दो हैंडपंप मौजूद हैं, लेकिन उनमें भी पानी नहीं निकलता. वहीं एक निजी कुआं है,लेकिन उसका मालिक ग्रामीणों को पानी भरने की अनुमति नहीं देता. मजबूरी में पूरा गांव इसी सरकारी कुएं पर निर्भर है.

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बूंद-बूंद के लिए जोखिम जान

ग्रामीणों ने शासन की नल-जल योजना पर भी सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि गांव में दो साल पहले नल-जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई गई,घरों के सामने नल लगाए गए,लेकिन आज तक उन नलों में पानी नहीं आया. करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद ग्रामीण बूंद-बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं. लोगों का आरोप है कि कई बार PHE विभाग और जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायत की गई,लेकिन किसी ने गांव की सुध नहीं ली. इस बीच मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री और PHE विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहीं संपत्तिया उइके हाल ही में बैतूल दौरे पर आई थीं. उन्होंने नल-जल योजना की जमकर तारीफ करते हुए कहा था कि सरकार हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है और जिन ठेकेदारों ने समय पर काम नहीं किया उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया है. लेकिन हरिमऊढाना गांव की जमीनी तस्वीर सरकार के इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है. गांव में हालात इतने खराब हैं कि पानी की कमी के कारण लोग तीन-तीन और चार-चार दिन तक नहा भी नहीं पा रहे हैं. महिलाओं को कई किलोमीटर दूर तक पानी की तलाश में भटकना पड़ता है. बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है क्योंकि इनका अधिकतर समय पानी का जुगाड़ करने में ही निकल जाता है.

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