बैतूल

बैतूल में बवाल, गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य का वीडियो वायरल होने पर भड़की भीड़, कई दुकानों में लगाई आग

Betul News-बैतूल जिले के दामजीपुरा गांव में एक युवक द्वारा गाय के साथ किए गए अप्राकृतिक कृत्य के बाद सांप्रदायिक हिंसा की आग भड़क उठी. वीडिोय वायरल होते ही आक्रोशित भीड़ ने गांव में घुसकर जमकर तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट की, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया. पुलिस ने इस घटना के आरोपी अब्बू खान को गिरफ्तार कर लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 01, 2026, 10:21 PM IST
बैतूल में बवाल, गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य का वीडियो वायरल होने पर भड़की भीड़, कई दुकानों में लगाई आग

Betul Violence Update-बैतूल के दामजीपुरा गांव में संप्रदाय विशेष के आदतन अपराधी युवक द्वारा गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे गांव में आग लग गई. गांव में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया. हिंदू संगठनों सहित आसपास के आठ से दस गांव के लोग रविवार को सुबह दामजीपुरा में घुसे और जमकर आगजनी तोड़फोड़ और लूटपाट की. एक युवक के कृत्य के चलते पूरे गांव में तनाव फैल गया और हिंसा हुई. हालांकि अब हालत पूरी तरह से काबू में है, गांव और क्षेत्र में शांति है. इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस उपद्रवी  तत्वों की तलाश कर रही है. लेकिन पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

क्या है पूरा मामला
बैतूल के दामजीपुरा गांव में एक विशेष संप्रदाय के आदतन अपराधी युवक ने गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस वीडियो के सामने आने के बाद सुबह 10 बजे से ही बवाल शुरू हो गया. आक्रोशित भीड़ ने सबसे पहले आरोपी की दुकान में आग लगी दी. इसके बाद पास ही में एक अन्य दुकान में भी तोड़फोड़ कर आगजनी कर दी. 

लूटपाट और बरसाए पत्थर
इस पूरे घटनाक्रम में कई दुकानों में आगजनी तोड़फोड़ और लूटपाट की गई. मकानों पर पत्थर बरसाए गए. मुस्लिम बस्ती के कई परिवार तो गांव छोड़कर दूसरे इलाको में रिश्तेदारों के घर भागने मजबूर हो गए. ग्रामीणों के मुताबिक पुलिस चार से पांच घंटे की देरी से पहुंची जिससे काफी नुकसान हो गया. इस घटनाक्रम के बाद पुलिस और प्रशासन के ढीले रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं. 

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
हिंसा के बीच पुलिस ने आरोपी अब्बू खान को गिरफ्तार कर लिया जिसके बाद धीरे-धीरे हिंसा शांत हुई लेकिन इलाके में अब भी तनाव बना हुआ है. जिसके कारण 100 से ज्यादा पुलिस जवानों को गांव मे तैनात किया गया है.पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने बताया कि उपद्रव की सूचना मिलते ही पुलिस बल को तुरंत मौके पर भेजा गया, स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. 

पूरे समुदाय को मिली सजा
स्थानीय ग्रामीणों का भी प्रशासन से एक ही सवाल है एक इंसान की गलती की सजा पूरे समुदाय को क्यों दी गई है और नुकसान की भरपाई कैसे होगी. प्रशासन ने तो आरोपी को गिरफ्तार कर मामला खत्म कर दिया है, लेकिन जिस तरह से लूटपाट और हिंसा हुई इसके लिए जिम्मेदारी तय हो पाएगी ये कहना मुश्किल है.

