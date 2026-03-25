सीमांकन करने पहुंची टीम पर पथराव, आदिवासी बुजुर्ग से बहस करने पर भड़का गांव, भाजयुमो जिलाध्यक्ष सहित SI घायल, 16 पर FIR

Violent Clash Over Land Dispute-मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई थाना क्षेत्र के खेड़ी रामोसी गांव में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. जहां सीमांकन करवाने पहुंची टीम पर ग्रामीणों ने जमकर पथराव कर दिया. इस घटना में बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भास्कर मगरदे समेत पुलिसकर्मी भी घायल हो गए. पुलिस ने इस मामले में 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इस घटना के चलते प्रशासन की टीम को बिना सीमांकन किए ही वापस लौटना पड़ा.

ग्रामीणों ने किया पथराव

दरअसल, विवादित भूमि का सीमांकन कराने के लिए भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष भास्कर मगरदे पुलिस प्रशासन के साथ गांव पहुंचे थे. लेकिन गांव में पहले से ही जमीन को लेकर तनाव था. जैसे ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, अचानक माहौल बिगड़ गया. तनाव की स्थिति के बीच गुस्साए ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया.

आदिवासी बुजुर्ग से बहस के बाद विवाद

इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें भास्कर मगरदे एक आदिवासी बुजुर्ग से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि इसी के बाद मामला बिगड़ गया और देखते ही देखते गांव के लोग आक्रोशित हो गए. पुलिस के अनुसार, इस मामले में 16 लोगों के खिलफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है. कुछ अन्य को भी आरोपी बनाया गया है.

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कोर्ट में चल रहा है मामला

इस पथराव में भास्कर मगरदे, मासोद पुलिस चौकी प्रभारी और गांव का कोटवार घायल हुए हैं. घटना के बाद भास्कर मगरदे को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. सूत्रों के मुताबिक जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ वह मामला पहले से ही सिविल कोर्ट में विचाराधीन था. इसके बावजूद जमीन का सौदा किया गया और वहां रह रहे आदिवासी परिवारों पर कब्जा छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा था.

खाली हाथ वापस लौटी टीम

गांव में अचानक पुलिस और नेताओं की मौजूदगी से ग्रामीण भड़क उठे हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन की टीम को बिना सीमांकन किए ही वापस लौटना पड़ा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

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