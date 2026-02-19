Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3115550
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबैतूल

एक कदम दूर इंदौर जैसी तबाही! बैतूल में केमिकल कांड से हड़कंप, इलाके में मची अफरा-तफरी

Betul Water Supply News: बैतूल नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल सप्लाई के दौरान बड़ी लापरवाही देखने को मिली है. जहां फिल्टर प्लांट में ब्लीचिंग पाउडर की जगह टंकी साफ करने वाला केमिकल मिला दिया गया, जिसके बाद करीब 25 लाख लीटर पानी बहाना पड़ा और कई वार्डों में दो दिन से पानी सप्लाई ठप है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 19, 2026, 04:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Betul water supply news
Betul water supply news

Betul Drinking Water Crisis: मध्य प्रदेश के बैतूल नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को लेकर एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है. शहर के 33 वार्डों को पानी सप्लाई करने वाले फिल्टर प्लांट में कर्मचारियों ने पानी शुद्ध करने वाले ब्लीचिंग पाउडर की जगह टंकी साफ करने वाला केमिकल ही पानी में मिला दिया.

गड़बड़ी उजागर होते ही जिम्मेदारों में हड़कंप मच गया और लाखों लीटर पानी व्यर्थ बहा दिया गया. इस वजह से शहर के कई वार्डों में बीते दो दिनों से पानी की सप्लाई ठप है और नागरिक बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं.

25 लाख लीटर पानी को बहाया
मिली जानकारी के मुताबिक, फिल्टर प्लांट में हुई इस भारी चूक के बाद करीब 25 लाख लीटर पानी को बहाना पड़ा. फिलहाल नगर पालिका के कर्मचारी केमिकल युक्त पानी को नदी में छोड़ रहे हैं और नई सप्लाई के लिए टंकियां फिर से भरी जा रही हैं. सबसे हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद नगर पालिका ने पूरे मामले में केवल एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को हटाकर पल्ला झाड़ लिया है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी सवालों के घेरे में हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

गर्मी के बीच पानी का संकट
इधर शहर के कई वार्डों में लोग पिछले दो दिनों से पानी का इंतजार कर रहे हैं. गर्मी के बीच पानी संकट ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. नागरिकों का आरोप है कि नगरपालिका मामले को दबाने में जुटी हुई है. जबकि पानी में मिलाया गया टंकी साफ करने वाला केमिकल इतना खतरनाक है कि टंकियां में पानी साफ करने डाली गई रेत को भी काला कर दिया है. उधर जो केमिकल युक्त पानी नदी में छोड़ा गया है, उसे लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं. आशंका जताई जा रही है कि इससे नदी के जलीय जीव-जंतुओं को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि यह केमिकल टंकियां साफ करने में इस्तेमाल होता है.

नागरिकों की सेहत से खिलवाड़
नगर पालिका के जलप्रदाय इंजीनियर का कहना है कि कर्मचारियों से गलती से टंकी साफ करने वाला केमिकल ज्यादा मात्रा में पानी में मिल गया था. एहतियात के तौर पर पानी को डिस्चार्ज कर दिया गया है और नई सप्लाई की तैयारी की जा रही है. संबंधित कर्मचारी को हटा दिया गया है. गनीमत रही कि केमिकल युक्त पानी शहर में सप्लाई नहीं हुआ वरना हालात इंदौर से भी गंभीर हो सकते थे. लेकिन बड़ा सवाल यही क्या इतनी बड़ी लापरवाही सिर्फ एक कर्मचारी पर कार्रवाई से दब जाएगी और नागरिकों की सेहत से खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन?

रिपोर्टः रूपेश कुमार, बैतूल

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

betul news

Trending news

betul news
एक कदम दूर इंदौर जैसी तबाही! बैतूल में केमिकल कांड से हड़कंप, इलाके में अफरा-तफरी
datia news
'किसी को बताया तो...', दतिया से अगवा कर गुना ले गया आरोपी, किया दुष्कर्म
mp news
इंदौर दूषित पानी कांड पर विधानसभा में कांग्रेस का हंगामा, विपक्ष ने सरकार को घेरा
mahakal
महाकाल की संध्या-शयन आरती की बुकिंग ऑनलाइन, जानें कितने लगेंगे पैसे; क्या है प्रोसेस
Sen community
सेन समाज ने सगाई के बाद फोन पर बातचीत पर लगाया प्रतिबंध, सामाजिक बहिष्कार की चेतावनी
mp news
27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, MP हाईकोर्ट को वापस भेजा मामला
bhopal news
'अल्लाह हू अकबर 12:15 बजे होगा ब्लास्ट ', यूनिवर्सिटी को मिली बम से उड़ाने की धमकी
Mohan Yadav
MP बना रोलिंग बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य, CM बोले- सपने पूरा करेगा बजट
raipur news
होली पर घर जाने का प्लान नहीं होगा कैंसिल! रायपुर से होकर गुज़रेंगी 15 स्पेशल ट्रेन
bhopal news
भोपाल बना साइबर जालसाजों का हब: सिर्फ 30 घंटे में 34 FIR, शहर में 1.5 करोड़ की ठगी