एक कदम दूर इंदौर जैसी तबाही! बैतूल में केमिकल कांड से हड़कंप, इलाके में मची अफरा-तफरी

Betul Drinking Water Crisis: मध्य प्रदेश के बैतूल नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को लेकर एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है. शहर के 33 वार्डों को पानी सप्लाई करने वाले फिल्टर प्लांट में कर्मचारियों ने पानी शुद्ध करने वाले ब्लीचिंग पाउडर की जगह टंकी साफ करने वाला केमिकल ही पानी में मिला दिया.

गड़बड़ी उजागर होते ही जिम्मेदारों में हड़कंप मच गया और लाखों लीटर पानी व्यर्थ बहा दिया गया. इस वजह से शहर के कई वार्डों में बीते दो दिनों से पानी की सप्लाई ठप है और नागरिक बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं.

25 लाख लीटर पानी को बहाया

मिली जानकारी के मुताबिक, फिल्टर प्लांट में हुई इस भारी चूक के बाद करीब 25 लाख लीटर पानी को बहाना पड़ा. फिलहाल नगर पालिका के कर्मचारी केमिकल युक्त पानी को नदी में छोड़ रहे हैं और नई सप्लाई के लिए टंकियां फिर से भरी जा रही हैं. सबसे हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद नगर पालिका ने पूरे मामले में केवल एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को हटाकर पल्ला झाड़ लिया है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी सवालों के घेरे में हैं.

गर्मी के बीच पानी का संकट

इधर शहर के कई वार्डों में लोग पिछले दो दिनों से पानी का इंतजार कर रहे हैं. गर्मी के बीच पानी संकट ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. नागरिकों का आरोप है कि नगरपालिका मामले को दबाने में जुटी हुई है. जबकि पानी में मिलाया गया टंकी साफ करने वाला केमिकल इतना खतरनाक है कि टंकियां में पानी साफ करने डाली गई रेत को भी काला कर दिया है. उधर जो केमिकल युक्त पानी नदी में छोड़ा गया है, उसे लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं. आशंका जताई जा रही है कि इससे नदी के जलीय जीव-जंतुओं को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि यह केमिकल टंकियां साफ करने में इस्तेमाल होता है.

नागरिकों की सेहत से खिलवाड़

नगर पालिका के जलप्रदाय इंजीनियर का कहना है कि कर्मचारियों से गलती से टंकी साफ करने वाला केमिकल ज्यादा मात्रा में पानी में मिल गया था. एहतियात के तौर पर पानी को डिस्चार्ज कर दिया गया है और नई सप्लाई की तैयारी की जा रही है. संबंधित कर्मचारी को हटा दिया गया है. गनीमत रही कि केमिकल युक्त पानी शहर में सप्लाई नहीं हुआ वरना हालात इंदौर से भी गंभीर हो सकते थे. लेकिन बड़ा सवाल यही क्या इतनी बड़ी लापरवाही सिर्फ एक कर्मचारी पर कार्रवाई से दब जाएगी और नागरिकों की सेहत से खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन?

रिपोर्टः रूपेश कुमार, बैतूल

