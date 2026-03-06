Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3131927
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबैतूल

रात भर घर नहीं लौटी पत्नी, तो गुस्से में आए पति ने लाठी से पीट-पीटकर मार डाला

Betul News-बैतूल में आपसी विवाद के बाद पति ने अपनी पत्नी को लाठी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. पत्नी के रात भर घर नहीं लौटने से पति नाराज, इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 06, 2026, 07:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रात भर घर नहीं लौटी पत्नी, तो गुस्से में आए पति ने लाठी से पीट-पीटकर मार डाला

MP Crime News-मध्यप्रदेश के बैतूल जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक पति ने मामूली विवाद के बाद अपनी ही पत्नी को लाठी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने खुद ही डॉयल 112 को कॉल कर पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

शराब पीने की आदि थी महिला
जानकारी के मुताबिक, बैतूल के कोतवाली थाना क्षेत्र के हिवरखेड़ी गांव में यह सनसनीखेज वारदात हुई. बताया जा रहा है कि मृतका रंजन चांगड़े अपने पति बलराम चांगड़े के साथ रहती थी और दोनों ईंट भट्ठे पर काम करते थे. महिला को शराब पीने की आदत थी. दो दिन पहले वह अपनी सहेली के साथ शराब पीकर उसके घर ही रुक गई थी. रात भर पत्नी के घर नहीं लौटने से पति नाराज था. 

बेरहमी से पिटाई कर की हत्या
जब महिला अगले दिन घर पहुंची तो गुस्से में आए पति ने लाठी से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी. मारपीट में महिला को गंभीर चोटें आईं. हालत बिगड़ने पर बुधवार शाम उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पति ने खुद ही डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
कोतवाली थाना प्रभारी देवकरण डहेरिया ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है और आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की है. जिसमें प्राथमिक जानकारी मिली हैं कि पत्नी शराब पीने की आदि थी और बीते दिनों वह एक रात अपनी सहेली के यहां रुक गई थी. पत्नी के रात भर घर नहीं आने से आहत होकर पति ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन पति द्वारा पत्नी की इस निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है.

यह भी पढ़ें-पति एक, पत्नियां दो...इंदौर में बीच सड़क नहीं, घर के अंदर छिड़ा 'सौतन' युद्ध

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMP Crime Newsbetul news

Trending news

mp news
रात भर घर नहीं लौटी पत्नी, तो गुस्से में आए पति ने लाठी से पीट-पीटकर मार डाला
Neemuch News
एमपी के कलाकार का कमाल! जूट और गाय के गोबर से मां के साथ PM मोदी की बनाई अनोखी फोटो
UPSC Exam
इंटरव्यू से एक रात पहले देखी 12th Fail, धार के पक्षाल ने ऐसे हासिल की AIR-8 रैंक
Latest UPSC result
MP के ईशान भटनागर ने हासिल की AIR-5; यहां देखें मध्य प्रदेश के UPSC टॉपर्स की लिस्ट
mp politics news
रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे एमपी के पूर्व सीएम? सोशल मीडिया पर बताया पूरा प्लान
mp news
परीक्षा देने जा रहे भाई-बहन का बेरहमी से कत्ल, ताऊ ने लाठियों से पीट-पीटकर की हत्या
mp news
पति एक, पत्नियां दो...इंदौर में बीच सड़क नहीं, घर के अंदर छिड़ा 'सौतन' युद्ध
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में 2 भीषण सड़क हादसे, बस को ट्रक ने मारी टक्कर; 9 लोगों की मौत, 27 घायल
mp news
नशे में धुत पति ने पत्नी पर फेंका एसिड, गोद में मौजूद 4 महीने की बच्ची भी झुलसी
Anurag Jain
पहले MBBS, फिर UPSC... कौन हैं राजेश राजौरा, मिला मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार!