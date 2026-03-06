रात भर घर नहीं लौटी पत्नी, तो गुस्से में आए पति ने लाठी से पीट-पीटकर मार डाला

MP Crime News-मध्यप्रदेश के बैतूल जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक पति ने मामूली विवाद के बाद अपनी ही पत्नी को लाठी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने खुद ही डॉयल 112 को कॉल कर पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

शराब पीने की आदि थी महिला

जानकारी के मुताबिक, बैतूल के कोतवाली थाना क्षेत्र के हिवरखेड़ी गांव में यह सनसनीखेज वारदात हुई. बताया जा रहा है कि मृतका रंजन चांगड़े अपने पति बलराम चांगड़े के साथ रहती थी और दोनों ईंट भट्ठे पर काम करते थे. महिला को शराब पीने की आदत थी. दो दिन पहले वह अपनी सहेली के साथ शराब पीकर उसके घर ही रुक गई थी. रात भर पत्नी के घर नहीं लौटने से पति नाराज था.

बेरहमी से पिटाई कर की हत्या

जब महिला अगले दिन घर पहुंची तो गुस्से में आए पति ने लाठी से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी. मारपीट में महिला को गंभीर चोटें आईं. हालत बिगड़ने पर बुधवार शाम उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पति ने खुद ही डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

कोतवाली थाना प्रभारी देवकरण डहेरिया ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है और आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की है. जिसमें प्राथमिक जानकारी मिली हैं कि पत्नी शराब पीने की आदि थी और बीते दिनों वह एक रात अपनी सहेली के यहां रुक गई थी. पत्नी के रात भर घर नहीं आने से आहत होकर पति ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन पति द्वारा पत्नी की इस निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है.

