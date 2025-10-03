Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2946329
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

'मैडम, अब तो मुझे जिंदा कर दो', बैतूल में सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित महिला इंसाफ के लिए भटकने को मजबूर

Betul News-बैतूल में जिंदा महिला को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया. सरकारी दस्तावेजों में हुई गड़बड़ी के कारण वह विधवा पेंशन, राशन और अन्य योजनाओं से वंचित हो गई. मामले का खुलासा होने के बाद रोजगार सहायक को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 03, 2025, 03:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मैडम, अब तो मुझे जिंदा कर दो', बैतूल में सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित महिला इंसाफ के लिए भटकने को मजबूर

MP News-मध्यप्रदेश के बैतूल में एक स्वस्थ और जिंदा महिला को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया. यह मामला आठनेर जनपद के ग्राम पंचायत मानी का है. इस गड़बड़ी के कारण वह विधवा पेंशन, राशन और अन्य योजनाओं से वंचित हो गई है. महिला खुद को जिंदा साबित करने के लिए दर-बदर भटक रही है. जनपद पंचायत सीईओ आस्था जैन ने ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक भीमराव उइके को करण बताओ नोटिस जारी किया है. 

पति की मौत, पत्नी को मृत बताया
पीड़िता कांता बाई कुमरे ने बताया कि उनके पति सुखदेव कुमरे का निधन 15 मार्च 2023 को हुआ था. पति की मौत के बाद कांता बाई ने ग्राम पंचायत में विधवा पेंशन के लिए आवेदन किया था. लेकिन आवेदन की प्रक्रिया में लापरवाही करते हुए मृतक पति की जगह कांता बाई को ही मृत घोषित कर दिया. उनकी समग्र आईडी डिलीट कर दी गई. 

राशन कार्ड से नाम कटा
महिला के बेटे पप्पू कुमरे ने बताया कि जब मां राशन लेने गईं तो पता चला कि उनका नाम ही सूची से कट चुका है. बाद में जानकारी मिली कि समग्र आईडी डिलीट हो चुकी है. पूछताछ करने पर रोजगार सहायक ने सफाई दी कि पेंशन आवेदन के दौरान गलती से कांता बाई की आईडी हटा दी गई, जबकि डिलीट पति की करनी थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

रोजगार सहायक को नोटिस जारी
इस मामले में जनपद पंचायत सीईओ आस्था जैन ने कहा कि यह लापरवाही बेहद गंभीर है. उन्होंने रोजगार सहायक भीमराव उइके को कारण बताओ नोटिस कर दिया गया है. तीन में रोजगार सहायक से जवाब मांगा है. साथ ही रिकॉर्ड सुधारने और कांता बाई को जीवित घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. 

नहीं सुधारी गलती
इस मामले में गांव के सरपंच शंकर आहके और ग्रामीणों ने बताया कि घोर लापरवाही है. एक जीवित महिला को मृतक दिखाकर न केवल सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया गया है. बल्कि उसे समाज में बेवजह अपमान और परेशानी भी झेलनी पड़ी. सरपंच ने बताया कि रोजगार सहायक को कई बार उन्होंने इस गलती को सुधारने को कहा लेकिन उसने इसे ठीक नही किया. वहीं सीईओ ने रोजगार सहायक को इस मामले के अलावा अन्य कार्यों में भी लापरवाही बरतने का दोषी पाया है.

यह भी पढ़ें-MP के इन 13 जिले के किसानों को मिली राहत राशि, सीएम मोहन ने ट्रांसफर किए 653 करोड़

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsbetul newsmadhya pradesh news

Trending news

Chhindwara News
नहीं थम रहा छिंदवाड़ा में रहस्यमयी मौतों का सिलसिला, जिले में अब तक 9 बच्चों की मौत
Panna news
पन्ना में मजदूर की किस्मत चमकी, खेर माता के दर्शन के बाद मिला जेम्स क्वालिटी का हीरा
mp invest news
अब एमपी में रोजगार की आएगी बाढ़! 5 अक्टूबर को सीएम गुवाहाटी में बनाएंगे 'प्लान'
smart meter
अब नहीं लगेंगे एमपी में स्मार्ट मीटर! भारी विरोध के बाद लगाई गई रोक, जानिए वजह
Mandsaur News
आग के बीच आस्था या मौत का खेल? मंदसौर में अंगारों से गुजरते लोग देख हर कोई दंग
mp news
छिंदवाड़ा में बढ़ी बच्चों की मौतें, पन्ना में मजदूर की चमकी किस्मत
surajpur news
न वायरल, न कैंसर…फिर आखिर कौन सी बला है ये? सूरजपुर में इस बीमारी से मचा हड़कंप
chhattisgarh news
ब्रेकअप से बौखलाया बॉयफ्रेंड, पेट्रोल पंप पर गर्लफ्रेंड को चाकू से गोदकर मार डाला
jashpur news
भारत के इस कोने में असुरों के वंशज करते है भैंसासुर की पूजा; महिषासुर को मानते भगवान
khandwa news
खंडवा में बड़ा हादसा, विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली नदी में गिरी, 11 लोगों की मौत
;