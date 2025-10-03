'मैडम, अब तो मुझे जिंदा कर दो', बैतूल में सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित महिला इंसाफ के लिए भटकने को मजबूर

MP News-मध्यप्रदेश के बैतूल में एक स्वस्थ और जिंदा महिला को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया. यह मामला आठनेर जनपद के ग्राम पंचायत मानी का है. इस गड़बड़ी के कारण वह विधवा पेंशन, राशन और अन्य योजनाओं से वंचित हो गई है. महिला खुद को जिंदा साबित करने के लिए दर-बदर भटक रही है. जनपद पंचायत सीईओ आस्था जैन ने ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक भीमराव उइके को करण बताओ नोटिस जारी किया है.

पति की मौत, पत्नी को मृत बताया

पीड़िता कांता बाई कुमरे ने बताया कि उनके पति सुखदेव कुमरे का निधन 15 मार्च 2023 को हुआ था. पति की मौत के बाद कांता बाई ने ग्राम पंचायत में विधवा पेंशन के लिए आवेदन किया था. लेकिन आवेदन की प्रक्रिया में लापरवाही करते हुए मृतक पति की जगह कांता बाई को ही मृत घोषित कर दिया. उनकी समग्र आईडी डिलीट कर दी गई.

राशन कार्ड से नाम कटा

महिला के बेटे पप्पू कुमरे ने बताया कि जब मां राशन लेने गईं तो पता चला कि उनका नाम ही सूची से कट चुका है. बाद में जानकारी मिली कि समग्र आईडी डिलीट हो चुकी है. पूछताछ करने पर रोजगार सहायक ने सफाई दी कि पेंशन आवेदन के दौरान गलती से कांता बाई की आईडी हटा दी गई, जबकि डिलीट पति की करनी थी.

रोजगार सहायक को नोटिस जारी

इस मामले में जनपद पंचायत सीईओ आस्था जैन ने कहा कि यह लापरवाही बेहद गंभीर है. उन्होंने रोजगार सहायक भीमराव उइके को कारण बताओ नोटिस कर दिया गया है. तीन में रोजगार सहायक से जवाब मांगा है. साथ ही रिकॉर्ड सुधारने और कांता बाई को जीवित घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

नहीं सुधारी गलती

इस मामले में गांव के सरपंच शंकर आहके और ग्रामीणों ने बताया कि घोर लापरवाही है. एक जीवित महिला को मृतक दिखाकर न केवल सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया गया है. बल्कि उसे समाज में बेवजह अपमान और परेशानी भी झेलनी पड़ी. सरपंच ने बताया कि रोजगार सहायक को कई बार उन्होंने इस गलती को सुधारने को कहा लेकिन उसने इसे ठीक नही किया. वहीं सीईओ ने रोजगार सहायक को इस मामले के अलावा अन्य कार्यों में भी लापरवाही बरतने का दोषी पाया है.

