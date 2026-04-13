बैलगाड़ी पर सवार होकर बैतूल की गलियों में निकले BJP प्रदेशाध्यक्ष, सादगी भरे अंदाज ने जीता लोगों का दिल

MP BJP President on Bullock Cart: बैतूल में BJP के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल एक अनोखे अंदाज में नजर आए, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. 'गांव-बस्ती चलो' अभियान के तहत, वे बैलगाड़ी से चिरापटला गांव पहुंचे और खुद बैलों को हांकते हुए दिखाई दिए. उनके इस सादगी भरे देहाती अंदाज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

गांव पहुंचने पर हेमंत खंडेलवाल का ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों की थाप और पारंपरिक से उनका स्वागत किया. उन्होंने गांव वालों से बातचीत की और उनकी शिकायतें सुनीं और स्वच्छता का संदेश दिया. सार्वजनिक जगहों की भी सफाई की. भीमपुर पहुंचने पर हेमंत खंडेलवाल ने प्रमुख महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माला पहनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गांवों, गरीबों, किसानों और समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने आगे कहा कि सादगी और विनम्रता ही एक जन प्रतिनिधि की सच्ची ताकत होती है.

सादगी ने जीता सबका दिल

उनके इस विनम्र व्यवहार विशेष रूप से बैलगाड़ी पर उनकी सवारी को दर्शाने वाला एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां लोग इसे 'जमीनी नेता की सच्ची पहचान' बताकर इसकी सराहना कर रहे हैं.

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क्य है गांव-बस्ती चलो अभियान?

बता दें कि गाव-बस्ती चलो अभियान' भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा आयोजित एक जन-संपर्क कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को गांवों और बस्तियों (बस्तियों-झुग्गी-झोपड़ियों) में जाकर लोगों के साथ सीधा संवाद करने में सक्षम बनाना है. इस अभियान के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं को हर नागरिक तक पहुंचाना, उनकी शिकायतों को सुनना और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाना इसका लक्ष्य है.

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