BJP प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की बेटी का हुआ निधन, लंबे समय से चल रहीं थीं बीमार

Hemant Khandelwals Daughter Passes Away-मध्यप्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल के बेटी सुरभि खंडेलवाल का बुधवार को निधन हो गया. सुरभि के निधन की खबर मिलते ही बैतूल सहित प्रदेश के राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है. सुरभि लंबे से बीमार चल रही थीं. बेटी के निधन की खबर मिलते ही हेमंत खंडेलवाल बैतूल पहुंच गए.उनकी अंतिम यात्रा शाम 5 बजे बैतूल गंज स्थित निवास से निकलेगी और कोठी बाजार मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित देश और प्रदेश के कई वरिष्ठ राजनेताओं ने इस दुख की घड़ी में परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.

लंबे समय से थीं बीमार

जानकारी के अनुसार, सुरभि खंडेलवार एक स्पेशल चाइल्ड थीं. वे बचपन से ही स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं से जूझ रही थीं. परिवार लगातार उनका विशेष ध्यान रख रहा था और साथ ही उनका नियमित उपचार भी चल रहा था. पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, जिसके चलते बुधवार को उन्होंने अंतिम सांस ली.

भोपाल से बैतूल पहुंचे हेमंत खंडेलवाल

बेटी के निधन की सूचना मिलते ही हेमंत खंडेलवाल भोपाल से तत्काल बैतूल के लिए रवाना हो गए. उनके बैतूल पहुंचते ही समर्थकों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों का उनके निवास पर तांता लग गया. सुरभि की मौत की खबर मिलते ही जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और जान-पहचान वालों ने शोक जताया.

सीएम मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि

बैतूल में होगी अंतिम विदाई

सुरभि खंडेलवाल की अंतिम यात्रा शाम 5 बजे उनके निवास से शुरू होगी. अंतिम संस्कार की रस्में कोठी बाजार स्थित मोक्ष धाम में संपन्न की जाएंगी, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी.

