78 हजार करोड़ घाटे पर BJP का जवाब, हेमंत खंडेलवाल बोले- हर बजट में होता है डेफिसिट

Hemant Khandelwal: प्रदेश सरकार का बजट पेश होने के बाद अब सरकार जिला स्तर पर उसकी उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने में जुट गई है. इसी कड़ी में मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों को अलग-अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. बैतूल जिले की जिम्मेदारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को दी गई है.

बजट में बताए गए 78 हजार करोड़ रुपये के घाटे को लेकर उठे सवालों पर हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि बजट में आय-व्यय का अंतर पूरी तरह परिलक्षित है और घाटा हर देश और हर सरकार के बजट में रहता है. उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए नए प्रावधान करती है और आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ही राज्य सरकार कर्ज लेती है. जो इनकम और एक्सपेंडिचर का अंतर है, वही घाटा है. यह हर बजट में होता है और आरबीआई की तय सीमा के भीतर है.

विकास कार्य भी बढ़ेंगे

केंद्र से मिलने वाले अनुदान और टैक्स हिस्सेदारी पर पूछे गए सवाल के जवाब में खंडेलवाल ने कहा कि प्रदेश का बजट अब बढ़कर 4 लाख 38 हजार करोड़ रुपये हो गया है, जबकि 2023 में यह करीब 23 हजार करोड़ रुपये था. उन्होंने कहा कि जब बजट का आकार बढ़ता है तो कर्ज और काम दोनों बढ़ते हैं. बजट बढ़ेगा तो कर्ज भी बढ़ेगा और विकास कार्य भी बढ़ेंगे.

केंद्र से रुके हुए अनुदान के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कुछ योजनाओं में जरूरी कम्प्लायंसेस पूरी नहीं हो पाई थीं, जिस पर मुख्यमंत्री और मंत्री लगातार काम कर रहे हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र के प्रावधानों के अनुसार ही राशि प्राप्त होगी.

जितना वादा उतना मिलेगा

वहीं चुनाव में किए गए गेहूं की MSP बढ़ाने के वादे पर खंडेलवाल ने कहा कि सरकार ने इसके लिए प्रावधान किए हैं और जितना वादा किया है, उतना दिया जाएगा. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री ने यह कभी नहीं कहा कि यह बढ़ोतरी इसी साल लागू होगी. हालांकि, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बजट को संतुलित बताते हुए विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है, लेकिन MSP और केंद्र अनुदान को लेकर सरकार की टाइमिंग पर सवाल अभी भी बने हुए है.

रिपोर्टः रूपेश कुमार, बैतूल

