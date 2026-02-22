Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3118995
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबैतूल

78 हजार करोड़ घाटे पर BJP का जवाब, हेमंत खंडेलवाल बोले- हर बजट में होता है डेफिसिट

MP Budget 2026: मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार बजट की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने में जुट गई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कर्ज को लेकर जानकारी दी. इतना ही नहीं उन्होंने MSP पर कहा कि जितना वादा किया गया, उतना दिया जाएगा.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 22, 2026, 05:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hemant Khandelwal
Hemant Khandelwal

Hemant Khandelwal: प्रदेश सरकार का बजट पेश होने के बाद अब सरकार जिला स्तर पर उसकी उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने में जुट गई है. इसी कड़ी में मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों को अलग-अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. बैतूल जिले की जिम्मेदारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को दी गई है.

बजट में बताए गए 78 हजार करोड़ रुपये के घाटे को लेकर उठे सवालों पर हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि बजट में आय-व्यय का अंतर पूरी तरह परिलक्षित है और घाटा हर देश और हर सरकार के बजट में रहता है. उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए नए प्रावधान करती है और आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ही राज्य सरकार कर्ज लेती है. जो इनकम और एक्सपेंडिचर का अंतर है, वही घाटा है. यह हर बजट में होता है और आरबीआई की तय सीमा के भीतर है.

विकास कार्य भी बढ़ेंगे
केंद्र से मिलने वाले अनुदान और टैक्स हिस्सेदारी पर पूछे गए सवाल के जवाब में खंडेलवाल ने कहा कि प्रदेश का बजट अब बढ़कर 4 लाख 38 हजार करोड़ रुपये हो गया है, जबकि 2023 में यह करीब 23 हजार करोड़ रुपये था. उन्होंने कहा कि जब बजट का आकार बढ़ता है तो कर्ज और काम दोनों बढ़ते हैं. बजट बढ़ेगा तो कर्ज भी बढ़ेगा और विकास कार्य भी बढ़ेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

केंद्र से रुके हुए अनुदान के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कुछ योजनाओं में जरूरी कम्प्लायंसेस पूरी नहीं हो पाई थीं, जिस पर मुख्यमंत्री और मंत्री लगातार काम कर रहे हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र के प्रावधानों के अनुसार ही राशि प्राप्त होगी.

जितना वादा उतना मिलेगा
वहीं चुनाव में किए गए गेहूं की MSP बढ़ाने के वादे पर खंडेलवाल ने कहा कि सरकार ने इसके लिए प्रावधान किए हैं और जितना वादा किया है, उतना दिया जाएगा. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री ने यह कभी नहीं कहा कि यह बढ़ोतरी इसी साल लागू होगी. हालांकि, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बजट को संतुलित बताते हुए विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है, लेकिन MSP और केंद्र अनुदान को लेकर सरकार की टाइमिंग पर सवाल अभी भी बने हुए है.

रिपोर्टः रूपेश कुमार, बैतूल

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp news

Trending news

mp news
78 हजार करोड़ घाटे पर BJP का जवाब, हेमंत खंडेलवाल बोले- हर बजट में होता है डेफिसिट
jabalpur news
जबलपुर के भंवरताल से सिंधिया पार्क तक बेकाबू SUV ने मचाया उत्पात, 6 लोगों को रौंदा
Barwani News
पुलिस के हाथ लगा दुर्लभ कश्यप का फैन! इंटरनेट पर दबादबा और दहशत फैलाने का था शौक
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने की बड़ी नियुक्तियां, देखें लिस्ट
budget session in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश होगा धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, जानें क्या होंगे नए नियम
MP Government Schemes
कैसे मिलेगा 'लाड़ली लक्ष्मी योजना' का लाभ? जानिए आवेदन का पूरा प्रोसेस
Bilaspur News
बिलासा देवी एयरपोर्ट पर पहली नाइट लैंडिंग का सफल ट्रायल, कनेक्टिविटी होगी और मजबूत!
Alirajpur news
नाचते-गाते निकाली गई अर्थी, लोगों ने कहा- बेटा मना रहा पिता की मौत का जश्न!
Raipur news
नाइजीरिया से आकर रायपुर में गंदा-गंदा काम कर रहे छात्र, CCTV में कैद हुई अश्लील हरकत
Jabalpur weather
भीगने के लिए तैयार रहें! जबलपुर में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट...