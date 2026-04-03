बैतूल में अंधे कत्ल की साजिश नाकाम, पत्नी की हिम्मत से बची जान, 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

Betul Crime News: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां अंधे कत्ल के प्रयास की गुत्थी को पुलिस ने महज 24 घंटे में सुलझा लिया. इस मामले में नकाबपोश हमलावर ने पति-पत्नी पर जानलेवा हमला किया, लेकिन पत्नी की बहादुरी और पुलिस की सूझबूझ से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

मामला 1 अप्रैल 2026 की दोपहर करीब 3 बजे की बताई जा रही है. जब थाना चोपना क्षेत्र के ग्राम शिवसागर पुलिया के पास विप्लव विश्वास और उनकी पत्नी सुशांति विश्वास पर एक नकाबपोश हमलावर ने धारदार हथियार ‘दाव’ से हमला कर दिया. हमला इतना खतरनाक था, कि विप्लव का बायां हाथ कलाई से लगभग अलग हो गया और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं. हमले के दौरान पत्नी सुशांति विश्वास ने अदम्य साहस दिखाते हुए हमलावर का सामना किया और अपने पति की जान बचाई और राहगीरों की मदद से घायल पति को तुरंत घोड़ाडोंगरी अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी.

एक्शन में बैतूल पुलिस

मामले की गंभीरता को देखते हुए बैतूल पुलिस तुरंत एक्शन में आई और तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से जांच शुरू की. जांच के दौरान पत्नी के शक के आधार पर पुलिस ने आरोपी प्रणव मिस्त्री को हिरासत में लिया. सख्ती से पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

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आरोपी ने बताया कि पुरानी रंजिश और सामाजिक बदनामी के चलते उसने बदले की भावना में इस हमले को अंजाम दिया. इस केस में सबसे अहम कड़ी डिजिटल ट्रांजैक्शन बनी. आरोपी ने हमले के लिए ‘दाव’ 850 में खरीदा था और पेमेंट ऑनलाइन किया था. पुलिस ने इस डिजिटल सबूत के आधार पर केस को मजबूत किया. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल ‘दाव’ मोटरसाइकिल, घटना के समय पहने कपड़े बरामद कर लिए हैं.

मामले में आरोपी गिरफ्तार

घायल विप्लव विश्वास का इलाज AIIMS भोपाल में जारी है, जहां उनका जटिल ऑपरेशन किया गया. फिलहाल, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. बैतूल में अंधे कत्ल के प्रयास का ये मामला अब पूरी तरह से सुलझ चुका है. एक तरफ पत्नी की बहादुरी ने जान बचाई, तो वहीं पुलिस की कार्रवाई ने आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया.

रिपोर्टः रूपेश कुमार, बैतूल

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