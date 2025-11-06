Advertisement
बैतूल में खेतों में गिरे तीन बम, किसानों में मची भगदड़; धमाके से दहशत का माहौल!

Betul bomb incident: बैतूल जिले के कुप्पा गांव में खेतों में तीन बम गिरने से दहशत फैल गई. धमाका इतना तेज था कि लोग जान बचाकर भागने लगे. पुलिस जांच में जुटी है और ग्रामीण सुरक्षा की मांग कर रहे हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 06, 2025, 09:58 PM IST
बैतूल में खेतों में गिरे तीन बम
MP Bomb Blast News: बैतूल जिले के बीजादेही थाना क्षेत्र के वन ग्राम कुप्पा में गुरुवार को हड़कंप मच गया, जब खेतों में एक साथ तीन बम गिरने की खबर आई. ग्रामीणों ने बताया कि ये बम सीधे उन खेतों के पास गिरे, जहां किसान ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे. खेत में गिरे एक बम के फटने से मिट्टी उड़ गई और आसपास गड्ढे बन गए. धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई.

यह घटना ताकू प्रूफ रेंज के पास हुई बताई जा रही है, जो वीर गोवारी गांव से लगभग 10 किलोमीटर आगे है. जहां बम गिरे, वह जगह प्रूफ रेंज से सड़क मार्ग से करीब 15 किलोमीटर और हवाई दूरी से लगभग 7 किलोमीटर दूर है. ग्रामीणों का कहना है कि खेतों में काम करते समय अचानक तेज धमाके की आवाज सुनकर वे जान बचाने के लिए भागने लगे.

पहले भी हो चुकी ऐसी घटनाएं
गांव वालों ने बताया कि ताकू प्रूफ रेंज बने कई साल हो गए, लेकिन इस तरह की घटना पहली बार हुई है. हांडीपानी पंचायत और आसपास के गांवों में अब लोग खेतों में जाने से डर रहे हैं. भौरा मंडल अध्यक्ष विवेक सिंह ठाकुर ने बताया कि उन्होंने घटना की सूचना बीजादेही थाना को दी, लेकिन थाना प्रभारी से संपर्क नहीं हो पाया.

सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग
घटना की जानकारी मिलते ही शाहपुर से पुलिस बल मौके के लिए रवाना हो गया. हालांकि एसपी वीरेंद्र जैन और एएसपी कमला जोशी ने बताया कि उन्हें अभी तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं मिली है. वहीं, स्थानीय निवासी मधु कुमार यादव ने कहा कि धमाका इतना जोरदार था कि लोग खेत छोड़कर इधर-उधर भागने लगे. ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और जांच की मांग की है.  (रिपोर्टः रूपेश कुमार, बैतूल)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

