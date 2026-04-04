अभिभावकों के साथ भद्दा मजाक! बैतूल में 'सस्ती किताबों' के नाम पर सजा मेला, काउंटर से बुक ही गायब

(रिपोर्टः रूपेश कुमार, बैतूल)

Betul Education News: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में सस्ते दामों पर निजी स्कूलों की किताबें उपलब्ध कराने के लिए एक पुस्तक मेला का आयोजन किया गया था. जहां पर सस्ती किताबें तो नहीं मिली बल्कि अभिभावकों के साथ भद्दा मजाक जरूर देखने को मिला है. बता दें कि जिले में तीन दिवसीय पुस्तक मेले को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से बड़े-बड़े दावे किए गए थे. लेकिन जमीनी हकीकत कुछ नजर आई. जहां पुस्तक मेले में व्यवस्थाओं की कमी और सीमित स्टॉल के चलते लोगों को फायदा तो नहीं मिला लेकिन निराशा जरूर हाथ लगी. वहीं अभिभावकों का कहना है कि यह मेला केवल औपचारिकता बनकर रह गया और सस्ती किताबों का वादा अधूरा रह गया.

सस्ती किताबों की उम्मीद लेकर पहुंचे अभिभावकों को मेले में भारी निराशा का सामना करना पड़ा. बच्चों की आवश्यक पाठ्यपुस्तकें वहां उपलब्ध नहीं थीं, जिससे उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा. कई पालकों ने बताया कि वे विशेष रूप से इस मेले में किताबें खरीदने आए थे, लेकिन यहां केवल कॉपियां और सीमित सामग्री ही मिली. इस कारण यह आयोजन अपने उद्देश्य से भटकता हुआ नजर आया और लोगों के बीच असंतोष बढ़ता गया, जिससे मेले की उपयोगिता पर सवाल खड़े हो गए.

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मेले की व्यवस्थाओं पर सवाल

वहीं पुस्तक मेले की व्यवस्थाओं को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए. यह पुस्तक मेला एक छोटे से बरामदे में किया गया था, जहां केवल चार स्टॉल लगाए गए थे. प्रचार-प्रसार के अभाव में कई अभिभावकों को मेले की जानकारी तक नहीं मिल सकी. सबसे बड़ी कमी यह रही कि जिन निजी स्कूलों की महंगी किताबों को लेकर विवाद है, उन्हीं स्कूलों की किताबें मेले में उपलब्ध नहीं थीं. इससे साफ पता चलता है कि योजना के मुताबिक इसमें काफी गंभीर लापरवाही बरती गई है.

काफी अभिभावक निराश दिखे

इस पुस्तक मेले का नतीजा यह रहा कि बड़ी संख्या में अभिभावक मायूस नजर आए. इतना ही नहीं अभिभावकों को एक बार फिर से महंगी किताबें खरीदने को मजबूर हो गए. उन्हें तय दुकानों से ऊंचे दामों पर किताबें खरीदनी पड़ेंगी, जिससे फिर आर्थिक बोझ बढ़ेगा. इस स्थिति ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं अभिभावकों का कहना है कि ऐसे आयोजन प्रभावी नहीं होंगे, तो उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाएगी और निजी स्कूलों की मनमानी जारी रहेगी.

अधिकारी ने भी मानी लापरवाही

वहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नवीन आशीष प्रहलादी का कहना है कि मेले के दौरान किताबों की अनुपलब्धता की शिकायतें सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि प्रकाशकों को सभी आवश्यक पुस्तकें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे. उन्होंने कहा कि मेले का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों को राहत देना था. अब विभाग इस पूरे मामले की समीक्षा करेगा और संबंधित स्कूलों व प्रकाशकों के साथ बैठक कर आगे की कार्रवाई तय करेगा, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं न हों.

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