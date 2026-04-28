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Betul News: बिजली विभाग के अवैध दफ्तर पर चलेगा बुलडोजर, नगर परिषद ने भेजा नोटिस

Betul News: बैतूल बाजार नगर परिषद ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए बिजला विभाग के सहायक अभियांता को नोटिस जारी किया है. शिवाजी वार्ड स्थित मोक्षधाम मार्ग पर बिना नगर परिषद के भवन निर्माण करने का आरोप लगाया गया है.

 

Written By  Rupesh Kumar|Edited By: Pooja|Last Updated: Apr 28, 2026, 06:17 PM IST
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Betul News: बिजली विभाग के अवैध दफ्तर पर चलेगा बुलडोजर, नगर परिषद ने भेजा नोटिस

Betul News: बैतूल जिले की नगर परिषद बैतूल बाजार ने नगर में हुए अवैध निर्माणों पर सख्ती दिखाते हुए मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के बैतूल बाजार स्थित विद्युत वितरण केंद्र के सहायक अभियंता को नोटिस जारी कर दिया है. नोटिस में बैतूल बाजार नगर के वार्ड क्रमांक एक शिवाजी वार्ड में मोक्षधाम मार्ग पर किए गए भवन निर्माण को लेकर दिया गया है, नोटिस के माध्यम से बिजली विभाग पर आरोप लगाए गए हैं कि बिना नगर परिषद की अनुमति के भवन निर्माण किए जाने की बात सामने आई है.

नगर परिषद के अनुसार संबंधित निर्माण के लिए किसी प्रकार की भवन निर्माण अनुज्ञा नहीं ली गई है,जो कि मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 का स्पष्ट उल्लंघन है. इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में 7 दिवस के अंदर बिजली विभाग से जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि यदि बिजली विभाग ने निर्माण की वैध अनुमति ली है, तो उसकी प्रमाणित प्रति के साथ नगर परिषद में उपस्थित होकर जानकारी प्रस्तुत करें. अन्यथा बिना अनुमति किए गए निर्माण को हटाने या ढहाने की कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही नगर परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जाती है,तो उसमें लगने वाले मानव संसाधन और मशीनरी का पूरा खर्च संबंधित विभाग से राजस्व की भांति वसूला जाएगा.

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अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर
नगर परिषद के इस कदम को शहर में अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने की दिशा में एक सख्त कार्रवाई माना जा रहा है. परिषद ने साफ संकेत दिए हैं कि बिना अनुमति निर्माण करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी. इस मामले में बिजली विभाग के अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका है. अब इस नोटिस के बाद बिजली विभाग क्या कदम उठाता है यह आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा या फिर नगर परिषद बिजली विभाग के दफ्तर पर बुल्डोजर कार्रवाई करेंगी.

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