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चंडी दरबार में भड़का आक्रोश, मंदिर संचालन निजी हाथों में जाने से आदिवासी नाराज…पेशा ग्राम सभा में लिया बड़ा फैसला

बैतूल के चिचोली स्थित मां चंडी दरबार के संचालन को लेकर विवाद बढ़ गया है. आदिवासी समाज ने मंदिर संचालन निजी हाथों में दिए जाने का विरोध किया. पेशा ग्राम सभा में मंदिर संचालन ग्राम सभा को सौंपने का निर्णय लिया गया.

Written ByRupesh Kumar
Published: Sep 13, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 06:49 PM IST
चंडी दरबार में भड़का आक्रोश, मंदिर संचालन निजी हाथों में जाने से आदिवासी नाराज…पेशा ग्राम सभा में लिया बड़ा फैसला
Image Credit: ZEE MEDIA

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Rupesh Kumar

Rupesh Kumar

रूपेश कुमार ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर हैं. रूपेश कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और  जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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