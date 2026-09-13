/चंडी दरबार में भड़का आक्रोश, मंदिर संचालन निजी हाथों में जाने से आदिवासी नाराज…पेशा ग्राम सभा में लिया बड़ा फैसला

नए मंदिर का निर्माण

इतना ही नहीं, पुराने मंदिर के ढांचे को हटाकर नए मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है. आदिवासी समाज का कहना है कि गोंडवाना शासनकाल से मां चंडी उनकी आराध्य हैं और चंडी दरबार केवल किसी एक परिवार की संपत्ति नहीं, बल्कि जनजातीय समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र है. इसके विरोध में आज पेशा ग्राम सभा का आयोजन कर मंदिर तोड़ने का विरोध दर्ज कर संचालन ग्राम सभा को सौंपने का निर्णय लिया गया है.



HC के फैसले का सम्मान

आंदोलनकारियों का कहना है कि वे हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस पूरे मामले के लिए प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं. आरोप है कि मंदिर के सार्वजनिक और धार्मिक महत्व से जुड़े जरूरी तथ्यों को प्रशासन ने कोर्ट के सामने पर्याप्त रूप से नहीं रखा. वहीं विवाद बढ़ने के बाद संबंधित परिवार की ओर से हर संभव सहयोग की बात कही जा रही है, जबकि प्रशासन भी पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश में जुटा है.