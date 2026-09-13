/चंडी दरबार में भड़का आक्रोश, मंदिर संचालन निजी हाथों में जाने से आदिवासी नाराज…पेशा ग्राम सभा में लिया बड़ा फैसला

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बैतूल के प्रसिद्ध मां चंडी दरबार में रविवार को आस्था और अधिकार की लड़ाई ने जोर पकड़ लिया. चिचोली तहसील के गोधना गांव स्थित चंडी दरबार में जिलेभर से पहुंचे आदिवासियों और सर्व समाज के भक्तों ने जमकर प्रदर्शन किया. विरोध के दौरान मंदिर परिसर में बलि देकर भी आक्रोश जताया गया.
दरअसल, सदियों पुराने इस देवस्थल के संचालन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. आदिवासी समाज का आरोप है कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंदिर का संचालन एक स्थानीय यादव परिवार को सौंप दिया गया, जिसके बाद वर्षों से चली आ रही पूजा-पाठ की व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया और पुरानी संचालन समिति को भंग कर दिया गया.
नए मंदिर का निर्माण
इतना ही नहीं, पुराने मंदिर के ढांचे को हटाकर नए मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है. आदिवासी समाज का कहना है कि गोंडवाना शासनकाल से मां चंडी उनकी आराध्य हैं और चंडी दरबार केवल किसी एक परिवार की संपत्ति नहीं, बल्कि जनजातीय समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र है. इसके विरोध में आज पेशा ग्राम सभा का आयोजन कर मंदिर तोड़ने का विरोध दर्ज कर संचालन ग्राम सभा को सौंपने का निर्णय लिया गया है.
HC के फैसले का सम्मान
आंदोलनकारियों का कहना है कि वे हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस पूरे मामले के लिए प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं. आरोप है कि मंदिर के सार्वजनिक और धार्मिक महत्व से जुड़े जरूरी तथ्यों को प्रशासन ने कोर्ट के सामने पर्याप्त रूप से नहीं रखा. वहीं विवाद बढ़ने के बाद संबंधित परिवार की ओर से हर संभव सहयोग की बात कही जा रही है, जबकि प्रशासन भी पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश में जुटा है.
क्या करेगा प्रशासन?
चंडी दरबार में हर रविवार और बुधवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सदियों पुरानी आस्था, स्थानीय समुदाय की भावनाओं और मंदिर के संचालन को लेकर शासन-प्रशासन आखिर कौन सा रास्ता निकालता है. क्योंकि अगर इस विवाद का जल्द समाधान नहीं हुआ, तो मां चंडी दरबार का यह विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता है.
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