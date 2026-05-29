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सरकार बना रही थी पानी बचाने की योजना, इधर दबंग ने तोड़ डाला पूरा चेक डैम

Betul News: बैतूल जिले की कुंडी पंचायत में सरकारी जमीन पर बने चेक डैम को तोड़ने और कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण कर निजी कुआं खोदने का मामला सामने आया है. शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने जांच के निर्देश दिए हैं और कार्रवाई की बात कही है.

Written By  Rupesh Kumar|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 29, 2026, 06:49 PM IST
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Betul Check Dam Dispute
Betul Check Dam Dispute

Betul Check Dam Dispute: एक ओर सरकार जल गंगा संवर्धन अभियान बड़े स्तर पर चलाकर जल संग्रहण को बढ़ावा दे रही है, वहीं कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकार के लाखों रुपये खर्च कर बनाई गई जल संरचनाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं. मामला बैतूल जिले के शाहपुर जनपद की कुंडी पंचायत का है, जहां सरकारी जमीन पर पंचायत द्वारा लाखों रुपये खर्च कर बनाए गए चेक डैम को एक दबंग द्वारा तोड़ दिए जाने का आरोप है. इतना ही नहीं, डैम के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण कर जेसीबी मशीन से निजी कुआं भी खोद लिया गया है.

आरोप है कि दबंग ने सरकारी जमीन और नाले पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर रखा है. चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले की जानकारी न तो पंचायत के जिम्मेदारों को है और न ही राजस्व विभाग के स्थानीय अमले को. पड़ोसी किसान दिनेश राठौर ने बताया कि उनके पड़ोसी नवनीत जयसवाल ने सरकारी जमीन पर बने डैम को तोड़ दिया है और जहां पानी रुकता था, वहां जेसीबी मशीन लगाकर कुआं खोद दिया है.

30 फीट गहरा कुआ खुदा
किसान का कहना है कि इससे पहले भी आरोपी ने इसी तरह कुआं खोदने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन ने रोक लगा दी थी. वहीं आरोपों पर सफाई देते हुए नवनीत जैसवाल का कहना है कि उन्होंने कुआं नहीं खोदा, बल्कि केवल मिट्टी हटाई है. उनका दावा है कि डैम पहले से पुराना था और बह गया था. हालांकि तस्वीरों में करीब 30 फीट गहरा कुआं खुदा हुआ दिखाई दे रहा है और डैम भी टूटा नजर आ रहा है.

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पूरे मामले की जांच होगी
इस मामले में इंद्रा महतो ने गंभीरता दिखाते हुए कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए टीम भेजी जाएगी. यदि जांच में सरकारी जल संरचना को नुकसान पहुंचाने और अतिक्रमण की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जरूरत पड़ने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कर एफआईआर भी कराई जाएगी. अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है.

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