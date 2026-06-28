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कुकरू में CM मोहन की खास पहल, ग्रामीणों संग किया योग और रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैतूल के हिल स्टेशन कुकरू के अपने दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत योग से की. उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर कई तरह के योगासन और प्राणायाम किए. इसके बाद उन्होंने 'एक पेड़ मांके नाम' अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 28, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:24 AM IST
कुकरू में CM मोहन की खास पहल, ग्रामीणों संग किया योग और रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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