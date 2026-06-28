कुकरू में CM मोहन की खास पहल, ग्रामीणों संग किया योग और रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया

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CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बैतूल जिले के मशहूर हिल स्टेशन 'कुकरू' का दौरा दूसरे दिन भी बहुत खास रहा. उन्होंने 28 जून की शुरुआत योग सत्र से की और सभी को अपनी जीवनशैली में योग को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया. इसके अलावा उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया. उनके योग करने और पौधा लगाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गईं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने वहां के कॉफी बागान का भी निरीक्षण किया.
सीएम मोहन ने ग्रामीणों संग किया योग
बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मयूरासन (मयूर मुद्रा) और शीर्षासन सहित कई कठिन योग आसनों को किया. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों के साथ विभिन्न आसनों जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, भद्रासन, वक्रासन, भुजंगासन, और शलभासन का अभ्यास किया. योगाभ्यास में नाड़ी शोधन, तितली मुद्रा और भ्रामरी प्राणायाम भी शामिल थे. इस अवसर पर अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य मंगल सिंह धुर्वे और कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे भी उपस्थित थे.
ऊर्जा प्रदान करता है योग- सीएम मोहन
योग करने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा: "आज मैंने बैतूल जिले के कुकरू में स्थानीय ग्रामीणों के साथ योग किया. योग हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है, जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलन, ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान करता है. एक स्वस्थ और सशक्त जीवन के लिए योग को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाएं."
पल्स पोलियो की खुराक
इसके अलावा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैतूल के कुकरू में बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई. उन्होंने पल्स पोलियो केंद्र पर एक छोटी बच्ची को गोद में लिया और प्यार से दुलारा भी.
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