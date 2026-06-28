कुकरू में CM मोहन की खास पहल, ग्रामीणों संग किया योग और रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया

CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बैतूल जिले के मशहूर हिल स्टेशन 'कुकरू' का दौरा दूसरे दिन भी बहुत खास रहा. उन्होंने 28 जून की शुरुआत योग सत्र से की और सभी को अपनी जीवनशैली में योग को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया. इसके अलावा उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया. उनके योग करने और पौधा लगाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गईं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने वहां के कॉफी बागान का भी निरीक्षण किया.