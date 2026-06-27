/सीएम मोहन यादव 27 जून को बैतूल में लगाएंगे रात्रि चौपाल, ग्रामीणों से करेंगे सीधा संवाद, सुनेंगे जनता की समस्याएं

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Betul News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज, 27 जून से बैतूल जिले के दो दिन के दौरे पर रहेंगे. यह दौरा प्रशासनिक और जमीनी स्तर पर लोगों की राय जानने के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है. तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री आज शाम बैतूल के खूबसूरत हिल स्टेशन कुकरू पहुंचेंगे. शाम 6:30 बजे वह सनसेट पॉइंट से सूर्यास्त का नजारा देखेंगे. इसके बाद उनके दौरे का मुख्य आकर्षण कुकरू ग्राम पंचायत में आयोजित होने वाली रात्रि चौपाल होगी, जहां वे ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी परेशानियां सुनेंगे और उनसे सीधी बातचीत करेंगे. इस कार्यक्रम के दौरान वह स्थानीय लोक संस्कृति को दिखाने वाले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे.
ग्रामीणों के साथ लगाएंगे चौपाल
दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बैतूल जिले के हिल स्टेशन 'कुकरू' का दो दिन का दौरा 27 और 28 जून को तय है. 27 जून की शाम कुकरू पहुंचने पर मुख्यमंत्री गांव में रात्रि चौपाल करेंगे. इस बैठक के दौरान वे ग्रामीणों की समस्याओं और सुझावों को जानने के लिए उनसे सीधे बातचीत करेंगे और समस्याएं सुनेंगे.
मुख्यमंत्री का फुल डे शेड्यूल
अगले दिन यानी 28 जून की सुबह मुख्यमंत्री प्रकृति के करीब समय बिताकर दिन की शुरुआत करेंगे. सुबह 6:30 बजे वह सनराइज पॉइंट और बुच पॉइंट पर ध्यान (मेडिटेशन) करेंगे. इसके बाद वह महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वयं-सहायता समूहों द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों का जायजा लेंगे. सुबह 7:30 बजे वे पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए पौधे लगाएंगे और स्थानीय कॉफी बागानों का निरीक्षण करेंगे. दोपहर में वहां से निकलने से पहले वे सुबह 10:00 बजे स्थानीय जन-प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे और सुबह 11:00 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' को सामूहिक रूप से सुनने के कार्यक्रम में शामिल होंगे. आखिर में वे दोपहर 12:10 बजे भोपाल के लिए रवाना होंगे.
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