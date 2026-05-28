बैतूल: बूंद-बूंद पानी को तरस रहे थे लोग, कलेक्टर के पहुंचते ही 24 घंटे में दूर हुआ जल संकट; 3 गांवों को बड़ी राहत

Betul Water Crisis: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में इस समय जल संकट सबसे बड़ी समस्या है और लोगों को लगातार पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच रोजाना ही जिलेभर के अलग-अलग इलाकों से कलेक्टर को शिकायत मिल रही थीं. भीषण गर्मी में पेयजल संकट की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर को खुद जमीन पर उतरकर समस्या की नब्ज टटोलनी पड़ी. चिरापाटला, गवासेन और वन ग्राम झिरियाडोह में ग्रामीण पानी के लिए भटकने को मजबूर थे. कलेक्टर ने बीते दिनों चिचोली ब्लॉक के दूरस्थ तीनों गांवों का दौरा कर जल संकट का जायजा लिया और आ रही समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए. इसका नतीजा ये रहा की इन तीन गांव में 24 घंटे के अंदर पेयजल संकट अब दूर हो गया है.

पानी के लिए भटकने को मजबूर थे ग्रामीण

चिरापाटला, गवासेन और वन ग्राम झिरियाडोह में ग्रामीण लंबे समय से पानी के लिए भटकने को मजबूर थे. यहां हैंडपंप सूख चुके थे, कई जगह पेयजल योजनाएं बंद पड़ी थीं और बिजली की समस्या के कारण जल आपूर्ति पूरी तरह बाधित थी. महिलाएं सुबह से ही बर्तन लेकर पानी की तलाश में निकल जाती थीं. कई ग्रामीणों को निजी साधनों से दूर-दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा था, जिससे उन पर आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा था. ग्रामीणों की इसी शिकायत के बाद कलेक्टर खुद प्रभावित गांवों में पहुंचे और स्थिति का जायजा लेकर पीएचई (PHE) विभाग और ग्राम पंचायतों को तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए.

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दिव्यांग परिवार को मिली बड़ी राहत

ग्राम गवासेन के रहने वाले दिव्यांग ऋषिराज निवांकर का परिवार पानी की समस्या से सबसे ज्यादा परेशान था. उन्हें रोजाना करीब डेढ़ से दो किलोमीटर दूर जाकर अपनी स्कूटी से पानी लाना पड़ता था. कलेक्टर के निर्देश के बाद अब उनके घर तक पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचा दिया गया है. साथ ही गांव की बिजली समस्या का भी समाधान कर दिया गया है. राहत मिलने पर ग्रामीणों ने कहा, 'अब हमें अपने घर तक पानी मिल रहा है, पहले बहुत परेशानी होती थी.'

इसके अलावा, चिरापाटला गांव में सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन टूट जाने से पिछले चार महीनों से पानी बंद था. पीएचई विभाग ने कलेक्टर के निर्देश पर चार दिनों के भीतर नई पाइपलाइन डालकर जल आपूर्ति शुरू कर दी. वहीं, बन्नु ढाना में धंसी हुई ट्यूबवेल मोटर की जगह नया नलकूप स्थापित किया गया है, जिससे करीब 100 परिवारों की प्यास बुझ रही है.

24 घंटे में चालू हुई नलजल योजना

उधर, वनग्राम झिरियाडोह में एकमात्र हैंडपंप सूख जाने से पिछले चार महीने से हाहाकार मचा था. प्रशासन ने यहां मुस्तैदी दिखाते हुए पाइपलाइन बिछाई और 24 घंटे के भीतर नलजल व्यवस्था शुरू करा दी. वर्तमान में यहां सोलर पंप के माध्यम से जल आपूर्ति की जा रही है और खराब ट्रांसफार्मर को दुरुस्त कर बिजली व्यवस्था भी बहाल कर दी गई है. अब तीनों गांवों में घर-घर नलों से स्वच्छ पानी पहुंच रहा है. कलेक्टर की इस त्वरित कार्रवाई से न केवल पेयजल संकट दूर हुआ है, बल्कि जिले के अन्य प्रभावित गांवों के ग्रामीणों में भी अपने यहां सुधार की उम्मीद जगी है.