बैतूल में सांप्रदायिक तनाव, RSS प्रचारक पर हमले के बाद मुलताई शहर बंद, सड़क पर भिड़े दो समुदाय

Betul News-बैतूल के मुलताई में RSS के जिला प्रचारक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी. इस घटना के बाद शहर में हंगामा मच गया. दो समुदायों के लोग एक-दूसरे के आमने सामने आ गए. 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 09, 2025, 10:07 PM IST
बैतूल में सांप्रदायिक तनाव, RSS प्रचारक पर हमले के बाद मुलताई शहर बंद, सड़क पर भिड़े दो समुदाय

Communal Tension in Betul-बैतूल के मुलताई में गुरुवार शाम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी. इस घटना के बाद हिंदू-मुस्लिम टकराव हो गया. दोनों समुदाय के लोग सड़क पर आमने-सामने आ गए. साम्प्रदायिक तनाव के चलते शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है. पुलिस स्थिति को नियंत्रण में काबू करने में जुटी है. वहीं हिंदू संगठनों के लोग थाने बाहर जमा हो गए हैं. 

काम से निकले थे प्रचारक
जानकारी के अनुसार, आरएसएस के जिला प्रचारक शिशुपाल यादव बाइक पर किसी काम से निलके थे. तभी एक मोड़ पर कुछ युवकों ने बाइक से उन्हें कट मार दिया. इसी बात को लेकर वहां कहासुनी हो गई. लेकिन थोड़ी ही देर में मारपीट होने लगी. बताया जा रहा है कि इस हमले में शिशुपाल यादव को चोटें भी आईं हैं. इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए पांच लोगों को हिरासत में लिया है. 

कलेक्टर पहुंचे मुलताई
घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, एएसपी कमला जोशी भी मुलताई पहुंचे. थाने के सामने हिंदू संगठन के लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई है. बताया ये भी जा रहा है कि जिन युवकों ने जिला प्रचारक के साथ मारपीट की है, उनके घरों के सामने भी बड़ी संख्या में लोग जमा हैं. सभी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है. मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस भी मौजूद है. 

दोनों पक्षों को अलग किया गया
मारपीट की बाद उपजे तनाव खत्म करने के लिए पुलिस बल ने दोनों पक्षों को अलग किया. घटना की जानकारी मिलते ही मुलताई एसडीओपी, मुलताई टीआई पुलिस बल के साथ मौके पहुंचे. भीड़ को काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. वहीं दूसरे जिलों से भी पुलिस बल बुलाया गया है. संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है.

शहर में हालात सामान्य
इस घटना को लेकर बैतूल एसपी वीरेंद्र जैन ने बताया कि मुलताई में हालात सामान्य हैं. बाइक से कट लगने के विवाद पर RSS जिला प्रचारक से कुछ युवकों की हाथापाई हुई थी. उन्हें कोई चोट नहीं है. लोगों को समझाइश दी गई है. अलग-अलग थाने का पुलिस बल मुलताई में तैनात किया जा रहा है. 

