कोयला खदानों में मजदूरों को हो रहा आर्थिक शोषण, सैलरी आते ही कट जाता है 60% 'कमीशन', ठेकेदार डकार रहा लाखों का वेतन

Exploitation in Coal Mines-मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के पाथाखेड़ा क्षेत्र की कोयला खदानों में काम करने वाले करीब 300 ठेका मजदूर आर्थिक शोषण और बकाया वेतन को लेकर पिछले 10 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं. परेशान मजदूरों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है. मजदूरों ने ठेकेदार पर वेतन में कटौती और फंड में गड़बड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. इस मामले में कलेक्टर ने श्रम अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी है.

60 प्रतिशत पैसा वापस लेता है ठेकेदार

मजदूरों का आरोप है कि उनकी तय तनख्वाह में से ठेकेदार करीब 60 प्रतिशत राशि वापस ले लेता है. मजदूरों के बैंक खातों के एटीएम कार्ड भी ठेकेदार के पास ही रहते हैं. जैसे ही खाते में वेतन आता है, ठेकेदार एटीएम से पैसे निकलवाकर मजदूरों को केवल थोड़ी रकम ही देता है. बताया जा रहा है कि 34 हजार रुपए की तनख्वाह में मजदूरों को सिर्फ करीब 12 हजार रुपए ही दिए जाते हैं, जबकि बाकी राशि ठेकेदार अपने पास रख लेता है. जब मजदूरों ने इस व्यवस्था का विरोध किया और पैसे वापस देने से मना किया तो उन्हें पिछले तीन महीनों से वेतन ही नहीं दिया जा रहा है.

फंड की राशि का हो रहा दुरुपयोग

मजदूरों ने आरोप लगाया है कि कोल माइंस प्रोविडेंट फंड (CMPF) की राशि में भी गंभीर अनियमितताएं हो रही हैं. करीब 20 से 25 मजदूर ऐसे हैं जिन्हें छह महीने से भी ज्यादा समय से भुगतान नहीं मिला है. कई मजदूरों के लाखों रुपए के फंड का स्पष्ट हिसाब भी नहीं दिया जा रहा, जिससे फंड के दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है. मजदूरों का कहना है कि अगर कोई इस शोषण का विरोध करता है तो उसे काम से निकालने की धमकी दी जाती है. इतना ही नहीं उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

दोषी ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग

मजदूरों ने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने, बकाया वेतन का जल्द भुगतान सुनिश्चित करने और दोषी ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. मजदूरों की शिकायत के बाद कलेक्टर ने श्रम अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी है, जो पूरे मामले की जांच कर मजदूरों को राहत दिलाने की बात कह रही है.

यह भी पढ़ें-उज्जैन में महामंडलेश्वर को हनीट्रैप में फंसाने की कोशिश, पूर्व साध्वी समेत 2 पर FIR

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!