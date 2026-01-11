Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

सौहार्द के बीच खुराफात! भगवा झंडे को लेकर तनाव फैलाने की साजिश, CCTV से दो आरोपी बेनकाब

Betul Saffron Flag News: बैतूल जिले में कुछ शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है. जहां गंज इलाके में बीते दिन भगवा झंडा जलाए गए हैं, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. वहीं पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 11, 2026, 04:46 PM IST
Betul News: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के गंज इलाके में बीते दिन भगवा झंडे जलाने की घटना सामने आई, जिसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई. हालांकि पुलिस की तुरंत हरकत में आई, हालात पर जल्द ही काबू पा लिया गया. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है.

दरअसल, बैतूल जिले में आगामी दिनों में विभिन्न स्थानों पर हिंदू सम्मेलनों का आयोजन प्रस्तावित है. इन्हीं आयोजनों को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा गांवों और शहर के कई इलाकों में भगवा झंडे लगाए गए थे. गंज थाना क्षेत्र के लोहिया वार्ड में भी शुक्रवार की रात घरों के सामने भगवा झंडे लगाए गए थे. यह इलाका मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है, जहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं.

सीसीटीवी ने खोली पूरी पोल 
सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आने के बाद, पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया. गली-गली CCTV खंगाले गए और फिर एक मुस्लिम परिवार के घर के सामने लगे कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई. तस्वीरों में दिखे दो युवक कार से आए, झंडे निकाले और घटना को अंजाम दिया. दोनों युवकों की पहचान तौफीक खान और मुशर्रफ खान के रूप में हुई है, जो लोहिया वार्ड के रहने वाले बताए जा रहे हैं. 

हर एंगल से की जा रही जांच 
तौफीक खान पेशे से ड्राइवर है और मुशर्रफ खान बाइक मैकेनिक का काम करता है. सवाल बड़ा है तो यह है कि हिन्दू सम्मेलन से ठीक पहले बैतूल में ये हरकत क्यों? क्या इलाके में माहौल खराब करने की साजिश थी? या किसी ने उकसाया? पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है.

इलाके में स्थिति सामान्य है
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ जारी है. फिलहाल इलाके में हालात सामान्य हैं,लेकिन पुलिस की निगरानी कड़ी है. आरोपियों के परिजनों का कहना कि हम बरसों से इस मोहल्ले में हिंदुओं के साथ रहते हैं, जो लड़कों ने किया है वह गलत है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए. पड़ोसी भी हैरान की पहले कभी इलाके में इस तरह की सांप्रदायिक भावना आहत करने की घटना नहीं हुई.

इलाके में पुलिस बल तैनात
वहीं हिन्दू संगठनों का आरोप है कि ये भावनाएं आहत करने की साजिश है. संगठन ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि आगे कोई ऐसी हरकत नहीं कर सके साथ ही साजिश की परतें खोली जाएं. बैतूल पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल तैनात किया गया. CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की गई है. मामले की गहन जांच जारी है. 

रिपोर्टः रूपेश कुमार, बैतूल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

