Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3085230
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबैतूल

'कोर्ट के बाहर निकलो, फिर देखेंगे....', बैतूल कोर्ट में महिला ने वकील को दी खुली धमकी, हंगामे के बाद FIR दर्ज

Betul Court Controversy: मध्य प्रदेश के बैतूल जिला की न्यायालय परिसर में एक महिला ने सीनियर अधिवक्ता को धमकी दी है. इतना ही नहीं कोर्ट से लेकर कोतवाली तक जमकर हंगामा देखने को मिला है. वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 24, 2026, 10:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Betul Court Controversy
Betul Court Controversy

Betul Court News: बैतूल जिला न्यायालय परिसर में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां एक महिला ने  अदालत परिसर में सीनियर अधिवक्ता को खुलेआम धमकी दी. मामला इतना बढ़ गया कि कोर्ट से लेकर कोतवाली तक करीब तीन घंटे तक हंगामा चलता रहा. भारी हंगामे के बाद पुलिस ने देर शाम एफआईआर दर्ज की. घटना से न्यायालय परिसर में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया, जिसे बाद में पुलिस और अधिवक्ताओं की समझाइश से शांत किया गया.

मिली जानकारी के मुताबिक, अधिवक्ता अंशुल गर्ग महिला के पति की तरफ से केस लड़ रहे हैं, जो प्रताड़ना के आरोपों में बैतूल जेल में बंद है. वहीं आरोप है कि महिला ने अदालत परिसर में अधिवक्ता को धमकाते हुए कहा, 'तुम कोर्ट के बाहर निकलो, फिर देखेंगे'. इस धमकी से नाराज अधिवक्ता अंशुल गर्ग और बार एसोसिएशन के सदस्य सीधे कोतवाली पहुंचे. जहां पहले एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन बाद में जांच का हवाला देकर एफआईआर नहीं लिखी गई, जिससे अधिवक्ताओं में काफी नाराजगी देखने को मिली.
 
धमकी देना स्वीकार्य नहीं- वकील
वहीं ZEE NEWS टीम को अधिवक्ता अंशुल गर्ग ने बताया कि कोई भी वकील अपनी प्रैक्टिस करने न्यायालय आता है और वहां किसी भी पक्षकार की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए. पक्षकारों को आपस में लड़ना है तो लड़ें, लेकिन वकीलों को धमकाना न्याय व्यवस्था को बाधित करने जैसा है. उन्होंने कहा कि गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी देना किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है. वकील पेशेवर होते हैं और कानून के अनुसार दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसे लेकर डराया-धमकाया नहीं जा सकता है.

जांच के आधार पर होगी कार्रवाई
वहीं इस पूरे मामले पर ZEE NEWS टीम को कोतवाली बैतूल थाना प्रभारी नीरज पाल ने बताया कि कोर्ट परिसर में हुई घटना को लेकर शिकायत मिली है, जिसकी जांच की जा रही है. जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि पहले महिला द्वारा अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी और वर्तमान मामले में भी न्यायालय परिसर में हुई बातचीत और घटनाक्रम को लेकर जांच जारी है. पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्टः रूपेश कुमार, बैतूल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

betul news

Trending news

mp breaking news
तराना में शांति...नई बाखल में हुडदंग मचाने वालों पर एफआईआर दर्ज, जानिए पूरा अपडेट
Latest Ujjain News
युद्ध स्तर पर सिंहस्थ 2028 की तैयारियां, 371 करोड़ की लागत से बनेगा नया ब्रिज
mp news
प्यार में हाई-वोल्टेज ड्रामा, रूठी प्रेमिका टावर पर चढ़ी, दिल्ली तक की बिजली हुई बंद
Latest Panna News in Hindi
सर्जन ने ऑपरेशन कर निकाला 500 ग्राम का पथरी; आकार देख फटी रह जाएंगी आंखें
Katni News
एमपी में लाडली बहना योजना के भरे जा रहे नए फॉर्म? प्रशासन ने बताई पूरी सच्चाई
undefined
कैसे चेक करें सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा? जानिए स्टेप वाय स्टेप पूरा प्रोसेस
mp news
शहादत पर भारी पत्नी का हौसला, शहीद पति के गाल चूमकर और बलाएं लेकर दी विदाई
indore news
एमपी में पहली बार हॉर्स शो का आयोजन, एंबुलेंस के जरिए गुजरात से लाया गया घोड़ा
mp news
अजब MP का गजब सिस्टम, स्कूलों की पुताई हुई नहीं और ठेकेदार ने लगाए फर्जी बिल
khargone news
टंट्या मामा मूर्ति को लेकर बड़ा 'फर्जीवाड़ा', कांस्य की जगह लगाई फाइबर, दो सस्पेंड