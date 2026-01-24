'कोर्ट के बाहर निकलो, फिर देखेंगे....', बैतूल कोर्ट में महिला ने वकील को दी खुली धमकी, हंगामे के बाद FIR दर्ज

Betul Court News: बैतूल जिला न्यायालय परिसर में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां एक महिला ने अदालत परिसर में सीनियर अधिवक्ता को खुलेआम धमकी दी. मामला इतना बढ़ गया कि कोर्ट से लेकर कोतवाली तक करीब तीन घंटे तक हंगामा चलता रहा. भारी हंगामे के बाद पुलिस ने देर शाम एफआईआर दर्ज की. घटना से न्यायालय परिसर में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया, जिसे बाद में पुलिस और अधिवक्ताओं की समझाइश से शांत किया गया.

मिली जानकारी के मुताबिक, अधिवक्ता अंशुल गर्ग महिला के पति की तरफ से केस लड़ रहे हैं, जो प्रताड़ना के आरोपों में बैतूल जेल में बंद है. वहीं आरोप है कि महिला ने अदालत परिसर में अधिवक्ता को धमकाते हुए कहा, 'तुम कोर्ट के बाहर निकलो, फिर देखेंगे'. इस धमकी से नाराज अधिवक्ता अंशुल गर्ग और बार एसोसिएशन के सदस्य सीधे कोतवाली पहुंचे. जहां पहले एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन बाद में जांच का हवाला देकर एफआईआर नहीं लिखी गई, जिससे अधिवक्ताओं में काफी नाराजगी देखने को मिली.



धमकी देना स्वीकार्य नहीं- वकील

वहीं ZEE NEWS टीम को अधिवक्ता अंशुल गर्ग ने बताया कि कोई भी वकील अपनी प्रैक्टिस करने न्यायालय आता है और वहां किसी भी पक्षकार की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए. पक्षकारों को आपस में लड़ना है तो लड़ें, लेकिन वकीलों को धमकाना न्याय व्यवस्था को बाधित करने जैसा है. उन्होंने कहा कि गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी देना किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है. वकील पेशेवर होते हैं और कानून के अनुसार दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसे लेकर डराया-धमकाया नहीं जा सकता है.

जांच के आधार पर होगी कार्रवाई

वहीं इस पूरे मामले पर ZEE NEWS टीम को कोतवाली बैतूल थाना प्रभारी नीरज पाल ने बताया कि कोर्ट परिसर में हुई घटना को लेकर शिकायत मिली है, जिसकी जांच की जा रही है. जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि पहले महिला द्वारा अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी और वर्तमान मामले में भी न्यायालय परिसर में हुई बातचीत और घटनाक्रम को लेकर जांच जारी है. पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्टः रूपेश कुमार, बैतूल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट