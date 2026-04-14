अमृत नहीं जहर बन रहा दूध! कचरे खा रही गौ-माता, एमपी में गौ-सेवा के दावों की खुली पोल

Betul News: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है. जो गौ सेवा और संरक्षण के तमाम दावों की पोल खोलती नजर आ रही है. जहां एक तरफ गाय को माता और राष्ट्र माता का दर्जा देने की बातें होती हैं. वहीं दूसरी तरफ उनकी हालत देखकर आपकी रूह कांप जाएगी.

मामला बैतूल के उस ट्रेंचिंग ग्राउंड का हैं, जहां शहर और आसपास के इलाकों का कचरा और बायोवेस्ट डंप किया जाता है. हैरानी की बात ये है कि यहां रोजाना 100 से ज्यादा मवेशी, जिनमें बड़ी संख्या में गाय भी शामिल हैं. इसी जहरीले कचरे को खाने पर मजबूर हैं. इस बायोवेस्ट में प्लास्टिक, केमिकल और सड़े-गले पदार्थ शामिल हैं. जो इन बेजुबान जानवरों के लिए धीमा जहर साबित हो रहे हैं.

इंसानों के स्वास्थ्य के लिए खतरा

नतीजा यह है कि कई गायें बीमार होकर दम तोड़ रही हैं. स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस समस्या की जानकारी है. गौ रक्षक संगठन भी सक्रिय होने का दावा करते हैं. लेकिन मौके पर कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है. सबसे बड़ी चिंता ये भी है कि इन जहरीले पदार्थों को खाने वाली गायों का दूध इंसानों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन सकता है.

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गाय पालकों की बड़ी लापरवाही

गाय पालकों की लापरवाही भी कम नहीं है, जो अपनी गायों को खुला छोड़ देते हैं. नतीजतन ये गायें कचरे के ढेर में भटकती रहती हैं और धीरे-धीरे मौत के मुंह में जा रही हैं. स्थानी वार्ड वासियों का कहना है कि वह लंबे समय से इस ट्रेचिंग ग्राउंड को हटाने और गायों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग कर रहे हैं. लेकिन धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं देता है. वार्ड वासियों ने चक्का जाम तक किया, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला और गाय आज भी ट्रेचिंग ग्राउंड में जहरीले कचरे का शिकार बन रही है. अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ गौ माता कह देने से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है या फिर जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है.

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