अब हार्ट पेशेंट, BP मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा बाहर, एमपी के इस जिले में शुरू हो रही CCU
Betul News: मध्य प्रदेश के बैतूल के जिला अस्पताल में जल्द ही क्रिटिकल केयर यूनिट की शुरूआत होने जा रही है. इसको लेकर जिला अधिकारी ने अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 15, 2025, 06:12 AM IST
Betul Hospital News: बैतूल के जिला अस्पताल का जिला कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने क्रिटिकल केयर यूनिट की प्रगति देखी और इसे जल्द शुरू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा की. निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अस्पताल परिसर में साफ-सफाई, पार्किंग व्यवस्था और मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की भी समीक्षा की.

जिला कलेक्ट्र ने अस्पताल प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए. जिला अस्पताल में लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं. जल्द ही यहां क्रिटिकल केयर यूनिट शुरू की जाएगी, जिससे गंभीर मरीजों को लाभ मिलेगा.

अस्पताल में टोकन सिस्टम
ZEE MP-CG को जिला कलेक्टर ने बताया कि मरीजों के परिजनों को टोकन सिस्टम से प्रवेश दिया जा रहा है, ताकि अस्पताल में व्यवस्था बनी रहे. साथ ही पार्किंग और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. बैतूल जिला अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट के शुरू होने के बाद गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा जिले में ही मिल सकेगी और उन्हें बाहर रेफर करने की जरूरत कम होगी. (रिपोर्टः रूपेश कुमार/ बैतूल)

