LPG की टेंशन खत्म! बैतूल के 'देसी इंजीनियर' का कमाल, मात्र ₹50 में बनेगा पूरे परिवार का खाना

Betul Innovation News: गांव के देसी इंजीनियर ने LPG गैस नहीं मिलने और बढ़े हुए गैस के दामों से परेशान होकर एक ऐसा चूल्हा बना दिया, जो जले हुए इंजन ऑयल से चलता है. गैस की अपेक्षा इस चूल्हे पर आने वाले खर्च को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे. महज 50 रुपए खर्च कर तेज आंच पर इस चूल्हे को 1 घंटे से अधिक समय तक चलाया जा सकता है. वहीं गैस की बात करें तो 1 घंटे में लगभग 200 रुपए का खर्च LPG में आता है. यानी LPG से 70% तक बचत इस चूल्हे से की जा सकती है.

खास बात यह है कि वेस्ट हो चुका ऑयल आसानी से बाजार में कम दरों पर मिल जाता है. बैतूल जिला मुख्यालय से लगे धनोरा गांव में रहने वाले छोटी-सी होटल संचालित करने वाले टीकाराम गंगारे, LPG गैस की कीमत और बढ़ते दामों से परेशान होकर दुकान बंद करने की सोच चुके थे. लेकिन इसी बीच उन्होंने विकल्प तलाशा और देसी जुगाड़ से जले हुए इंजन ऑयल से चलने वाला चूल्हा बना डाला. जब इसका ट्रायल लिया गया तो यह गैस और डीजल भट्टियों से बेहतर साबित हुआ. साथ ही डीजल और गैस भट्टियों की तुलना में इसका खर्च भी 75% तक कम आया.

लागातर बढ़ रही इसकी मांग

अब हालात यह हैं कि पेशे से वेल्डिंग वर्क करने वाले टीकाराम गंगारे अब तक एक दर्जन से अधिक ऐसे देसी चूल्हों का निर्माण कर लोगों को भेज चुके हैं और बड़ी संख्या में इसकी डिमांड भी आ रही है. वहीं शादियों और अन्य कार्यक्रमों में भी लोग इस चूल्हे को किराए पर ले जा रहे हैं.

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स्टोव की तरह काम करता है

चूल्हे में एक पाइप के माध्यम से जला हुआ मोबिल ऑयल बर्नर तक पहुंचता है, जबकि दूसरा पाइप एयर प्रेशर के लिए उपयोग किया जाता है. यह चूल्हा टर्बो तकनीक का उपयोग करता है, जिससे कम तेल में अधिक गर्मी और तेज लौ उत्पन्न होती है. यह LPG की तुलना में बहुत सस्ता है, खासकर व्यावसायिक उपयोग के लिए. यह सिस्टम पुराने समय के मिट्टी के तेल यानी केरोसिन वाले स्टोव की तरह काम करता है, जिसमें तेल को छानने के बाद दबाव के साथ स्प्रे किया जाता है.

व्यवसायियों को होगा फायदा

इस इलाके के जनपद सदस्य अल्केश वाघमारे ने बताया कि जैसे ही उन्होंने इस चूल्हे के बारे में सुना तो उन्हें अचंभा हुआ. जब वे इसे देखने पहुंचे और जलता हुआ देखा, तो वे भी दंग रह गए. उनका कहना है कि मौजूदा समय में गैस सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं और इससे छोटे-बड़े ढाबा, होटल और गुमटी संचालकों का रोजगार प्रभावित हो रहा है. ऐसे में टीकाराम गंगारे द्वारा बनाया गया यह चूल्हा बेहद किफायती और कम खर्च में संचालित किया जा सकता है, जिससे छोटे व्यवसायियों को बड़ा फायदा होगा.

सोशल मीडिया पर वायरल

वहीं रेस्टोरेंट व्यवसाय से जुड़े कुशकुंज अरोड़ा ने बताया कि गैस के बढ़े हुए दामों से व्यवसाय पहले ही प्रभावित है, ऊपर से गैस भी नहीं मिल रही है. ऐसे में गंगारे जी द्वारा बनाया गया जले हुए तेल से चलने वाला यह चूल्हा बेहद फायदेमंद साबित होगा और उनके जैसे व्यवसायियों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा. उन्होंने भी इस चूल्हे का ऑर्डर देने की बात कही. यह चूल्हा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और होटल, ढाबा सहित व्यवसाय से जुड़े दुकानदारों को बेहद पसंद आ रहा है.

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