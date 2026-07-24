टपकती छत...पानी से भरा परिसर, बैतूल के इस सरकारी स्कूल में जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे बच्चे

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Dhanora School News: बैतूल जिला मुख्यालय से करीब तीन किलोमीटर दूर स्थित एकीकृत माध्यमिक शाला धनोरा में बच्चों की पढ़ाई अब चिंता का विषय बन गई है. पहली से आठवीं तक की कक्षाएं केवल चार कमरों में संचालित हो रही हैं और सभी कमरे जर्जर हालत में हैं. भवन की दीवारें कमजोर हो चुकी हैं, छत से पानी टपकता है और हर बारिश के साथ हादसे का डर बढ़ जाता है. स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और अभिभावकों के मन में लगातार सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है.
स्कूल में मूलभूत सुविधाओं का भी गंभीर अभाव है. जिन कमरों में बच्चे पढ़ाई करते हैं, उन्हीं में मध्यान्ह भोजन तैयार किया जाता है. एमडीएम के लिए अलग भवन उपलब्ध नहीं है और शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है. बारिश के दिनों में पूरा परिसर पानी से भर जाता है, जिससे बच्चों को कक्षा तक पहुंचने में परेशानी होती है. कई बार उनके कपड़े भीग जाते हैं और गीले माहौल के कारण बीमार पड़ने का खतरा भी बना रहता है.
छत से टपकता रहता है पानी
करीब एक सैकड़ा विद्यार्थियों की पढ़ाई इस अव्यवस्था से प्रभावित हो रही है. बारिश के दौरान छत से लगातार पानी टपकता है और दीवारों का प्लास्टर गिरने का डर बना रहता है. शाला विकास समिति के अध्यक्ष पिछले दो वर्षों से भवन की मरम्मत और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग प्रशासन से कर रहे हैं. कई बार आवेदन और गुहार लगाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.
300 से अधिक स्कूल जर्जर
शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिले में 300 से अधिक स्कूल भवन जर्जर हो चुके हैं और उन्हें हटाने की प्रक्रिया चल रही है. खराब भवनों के लिए नए प्रस्ताव भेजे गए हैं, जबकि अधिक जोखिम वाले स्कूलों में खनिज मद से मरम्मत कराई जा रही है. इसके बावजूद धनोरा स्कूल की समस्या जस की तस बनी हुई है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा और प्रशासन आखिर कब तक इंतजार करेगा.
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