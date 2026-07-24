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टपकती छत...पानी से भरा परिसर, बैतूल के इस सरकारी स्कूल में जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे बच्चे

Betul News: बैतूल के धनोरा स्थित एकीकृत माध्यमिक शाला में पहली से आठवीं तक की कक्षाएं जर्जर चार कमरों में संचालित हो रही हैं. बारिश में छत टपकने, परिसर में पानी भरने और मूलभूत सुविधाओं के अभाव से बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई दोनों पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है.

Written ByRupesh KumarEdited ByManish kushawah
Published: Jul 24, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 05:22 PM IST
टपकती छत...पानी से भरा परिसर, बैतूल के इस सरकारी स्कूल में जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे बच्चे
Image Credit: ZEE MEDIA

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Rupesh Kumar

Rupesh Kumar

रूपेश कुमार ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर हैं. रूपेश कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और  जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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