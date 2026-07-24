टपकती छत...पानी से भरा परिसर, बैतूल के इस सरकारी स्कूल में जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे बच्चे

Dhanora School News: बैतूल जिला मुख्यालय से करीब तीन किलोमीटर दूर स्थित एकीकृत माध्यमिक शाला धनोरा में बच्चों की पढ़ाई अब चिंता का विषय बन गई है. पहली से आठवीं तक की कक्षाएं केवल चार कमरों में संचालित हो रही हैं और सभी कमरे जर्जर हालत में हैं. भवन की दीवारें कमजोर हो चुकी हैं, छत से पानी टपकता है और हर बारिश के साथ हादसे का डर बढ़ जाता है. स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और अभिभावकों के मन में लगातार सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है.