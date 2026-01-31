Advertisement
चलती ट्राई साइकिल अचानक बन गई आग का गोला! बैटरी फटने से हुआ खौफनाक हादसा, सुनकर कांप जाएगी रूह

Betul News : मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां ट्राईसाइकिल की बैटरी फटने से एक दिव्यांग की मौत हो गई. इस हादसे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच कर रही है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 31, 2026, 01:37 PM IST
चलती ट्राई साइकिल अचानक बन गई आग का गोला! बैटरी फटने से हुआ खौफनाक हादसा, सुनकर कांप जाएगी रूह

Betul News : मध्यप्रदेश के बैतूल जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक दिव्यांग को दी जाने वाली तीन पहिया बैटरी चालित साइकिल जानलेवा साबित हो गई. चलती ट्राईसाइकिल की बैटरी में अचानक ऐसा जोरदार विस्फोट हुआ कि मौके पर ही एक दिव्यांग व्यक्ति की मौत हो गई. 

यह हादसा अब प्रशासन और सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. बीती रात बैतूल जिले के सारनी थाना क्षेत्र के जय स्तंभ चौक के पास उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब दिव्यांगजनों को दी जाने वाली तीन पहिया बैटरी चालित ट्राईसाइकिल की बैटरी में अचानक जोरदार विस्फोट हो गया. विस्फोट इतना भीषण था कि ट्राईसाइकिल में देखते ही देखते आग लग गई और उस पर सवार दिव्यांग व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया, जिससे उसकी मौत हो गई.

मजदूरी करता था मृतक 
हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की.  मृतक की पहचान सुनील कुमार लोखंडे के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि सुनील दिव्यांग होने के बावजूद लोगों को पढ़ाने का कार्य करता था और मेहनत-मजदूरी कर अपने जीवनयापन करता था.

नगर पालिका से मिली थी ट्राईसाइकिल!

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह तीन पहिया बैटरी चालित साइकिल संभवतः नगर पालिका द्वारा दिव्यांग सहायता योजना के तहत प्रदान की गई थी. यदि ऐसा है तो  ट्राईसाइकिल में लगी बैटरी की गुणवत्ता, रखरखाव और सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने दिव्यांगों की सुरक्षा और सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया है.

ये भी पढ़ें: कुंवारें लड़के लुटेरी दुल्हन से सावधान! शादी का सपना दिखाकर कर देती है कंगाल, ऐसे हुआ गैंग का पर्दाफाश

