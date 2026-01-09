1 शिक्षक...1 कमरा...5 कक्षाएं, ऐसी है एमपी में सरकारी स्कूलों की हालत, जानिए क्यों भाग रहे छात्र?

Betul Tribal School News: मध्यप्रदेश जहां कभी सरकारी स्कूल गरीब और आदिवासी बच्चों के भविष्य की पहली सीढ़ी हुआ करते थे. आज वहीं स्कूल धीरे-धीरे बच्चों की जिंदगी से बाहर होते जा रहे हैं. सवाल यह नहीं है कि बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं? सवाल यह है कि क्या हमारा सिस्टम खुद बच्चों को शिक्षा से बाहर धकेल रहा है? आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं. पिछले कुछ वर्षों में सरकारी स्कूलों में नामांकन लगातार गिरा है और सैकड़ों स्कूल बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं.

ऐसी ही एक स्थिति बैतूल जिले से सामने आई है. इस गंभीर संकट की सबसे बड़ी तस्वीर बनकर सामने आई है, जहां खासकर आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व्यवस्था दम तोड़ती नजर आ रही है. बैतूल जिले में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के करीब 272 स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं.

60 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक

वहीं शिक्षकों की स्थिति और भी चिंताजनक है, जिले के 60 स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक पांच कक्षाओं को पढ़ा रहा है. करीब 4150 बच्चे या तो शाला त्याग चुके हैं या स्कूल ही नहीं जा रहे. वहीं जिले के लगभग 200 स्कूलों में छात्रों की दर्ज संख्या 10 से भी कम रह गई है, जो आने वाले समय में बंद होने की कगार पर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

स्कूल छोड़ने को मजबूर बच्चे

कहीं स्कूल भवन जर्जर हो चुके हैं, तो कहीं कक्षाओं की भारी कमी है. बरसात के दिनों में कई स्कूलों में जलभराव हो जाता है. हालात ऐसे हैं कि शिक्षकों को कमरों में पन्नी बांधकर पढ़ाई करानी पड़ती है.

कई छात्रों को पढ़ने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है, जिससे अभिभावक हमेशा डर में रहते हैं. यही वजह है कि कई बच्चे रास्ते की दूरी और जोखिम के कारण स्कूल छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं.

स्कूल में कई सारी समस्याएं

कई विद्यालयों में न बिजली है, न पीने के लिए शुद्ध पानी, न सुरक्षित छत है. लेकिन कहीं छत से पानी टपकता है, तो कहीं स्कूल परिसर में घुटनों तक पानी भर जाता है. वहीं बैठने के लिए भी समुचित व्यवस्था नहीं टूटी-फूटी फर्श पर बैठकर बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं. स्कूलों तक पहुंचने का रास्ता तक कई जगह नहीं है. बारिश के दिनों में रास्तों पर पानी भर जाने से छात्र संख्या और घट जाती है. शिक्षकों को भी जान जोखिम में डालकर पानी के बीच से होकर स्कूल पहुंचना पड़ता है.

स्कूलों में संसाधनों की कमी

जर्जर भवनों और संसाधनों की कमी ने न सिर्फ शिक्षकों को, बल्कि अभिभावकों को भी भयभीत कर दिया है. जो अभिभावक सक्षम हैं, वे अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेज रहे हैं और जो गरीब हैं, वे मजबूरी में बच्चों की पढ़ाई छुड़वा रहे हैं. वहीं सरकारी शिक्षा नीतियों में सुधार के दावे तो बहुत हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सरकारी स्कूल धीरे-धीरे खाली होते जा रहे हैं. सवाल अब सरकार और प्रशासन से है क्या शिक्षा अब प्राथमिकता नहीं रही? क्योंकि अगर आज स्कूल बंद हुए, तो कल बच्चों के सपने, रोजगार और उनका पूरा भविष्य चौपट हो जाएगा.

स्कूल जाने में लगता है डर

ग्रामीण मनोज कासदे ने बताया कि बच्चे तीन किमी दूर से आते हैं. इस चीज का डर लगा रहता है, कि जैसे तीन किमी दूर बारिश पानी, अभी गर्मी के समय में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाकी बारिश के समय में जैसे बारिश के समय में जैसे बारिश हो रही है. बाढ़ अचानक से आ गई है, फिर बाढ़ को क्रॉस करना काफी मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा, रोड, रोड से आने जाने में भी दिक्कत होती है. पेड़ वगैरे कहीं गिर गए, बिजली गिर गई, उससे भी प्रॉब्लम होती है. उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे दूरी की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि यहां से तीन किमी के बाद जंगल पड़ता है. जहां पर जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अकेले आना तीन किमी सफर करना सही नहीं होता है, तो इस कारण बच्चे नहीं आ पाते हैं.

रिपोर्टः रूपेश कुमार, बैतूल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट