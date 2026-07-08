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बारिश के बावजूद बैतूल में पेयजल संकट गहराया, 6 दिन बाद भी कई वार्डों में नहीं हुई पेयजल सप्लाई, नागरिकों का फूटा गुस्सा

Betul Water Crisis: बैतूल में पिछले 10 दिनों से बारिश होने के बावजूद नगर पालिका क्षेत्र के कई वार्ड पेयजल संकट से जूझ रहे हैं. 6 दिनों से नलों में पानी नहीं आने नाराज पार्षदों और स्थानीय लोगों ने नगर पालिका पहुंचर सीएमओ से शिकायत की और जल्द समाधान की मांग की.

Written ByRupesh KumarEdited By:Pooja
Published: Jul 08, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:38 PM IST
बारिश के बावजूद बैतूल में पेयजल संकट गहराया, 6 दिन बाद भी कई वार्डों में नहीं हुई पेयजल सप्लाई, नागरिकों का फूटा गुस्सा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Rupesh Kumar

Rupesh Kumar

रूपेश कुमार ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर हैं. रूपेश कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और  जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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