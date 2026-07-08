/बारिश के बावजूद बैतूल में पेयजल संकट गहराया, 6 दिन बाद भी कई वार्डों में नहीं हुई पेयजल सप्लाई, नागरिकों का फूटा गुस्सा

कॉलेज चौक क्षेत्र में मुख्य पाइपलाइन में लीकेज

इस पूरे मामले में नगर पालिका के सीएमओ नवनीत पांडे ने बताया कि कॉलेज चौक क्षेत्र में मुख्य पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई थी. पाइपलाइन की मरम्मत में करीब 48 घंटे का समय लगा,जिससे कई वार्डों की जलापूर्ति बाधित हो गई. सीएमओ के अनुसार अब तकनीकी खराबी को दूर कर लिया गया है और जलापूर्ति को सामान्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि आज शाम से प्रभावित क्षेत्रों में पानी की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी. नगर पालिका ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए भरोसा दिलाया है कि जल्द ही सभी वार्डों में नियमित पानी की व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी.