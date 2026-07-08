/बारिश के बावजूद बैतूल में पेयजल संकट गहराया, 6 दिन बाद भी कई वार्डों में नहीं हुई पेयजल सप्लाई, नागरिकों का फूटा गुस्सा

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Betul Water Crisis: बैतूल जिले में बारिश पिछले दस दिनों से बारिश का दौर जारी है इसके बावजूद बैतूल नगर पालिका क्षेत्र में इन दिनों पेयजल संकट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. कई वार्डों में पिछले 6 दिनों से नलों में पानी नहीं पहुंचा है,जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. पानी की लगातार कमी से परेशान नागरिकों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ रहा है. आज कई वार्डों के पार्षदों और स्थानीय रहवासियों ने नगर पालिका पहुंचकर सीएमओ से शिकायत की और जल्द समाधान की मांग की.
नागरिकों का कहना है कि नियमित जलापूर्ति नहीं होने से घरों के दैनिक कामकाज पर बुरा असर पड़ रहा है. एक हफ्ते से पानी नहीं मिलने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है. वहीं लोगों ने नगर पालिका से मांग की है कि सभी प्रभावित वार्डों में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए और पाइपलाइन की समय-समय पर जांच की जाए, ताकि ऐसी समस्या दोबारा न हो.
कॉलेज चौक क्षेत्र में मुख्य पाइपलाइन में लीकेज
इस पूरे मामले में नगर पालिका के सीएमओ नवनीत पांडे ने बताया कि कॉलेज चौक क्षेत्र में मुख्य पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई थी. पाइपलाइन की मरम्मत में करीब 48 घंटे का समय लगा,जिससे कई वार्डों की जलापूर्ति बाधित हो गई. सीएमओ के अनुसार अब तकनीकी खराबी को दूर कर लिया गया है और जलापूर्ति को सामान्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि आज शाम से प्रभावित क्षेत्रों में पानी की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी. नगर पालिका ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए भरोसा दिलाया है कि जल्द ही सभी वार्डों में नियमित पानी की व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी.
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