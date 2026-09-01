/बैतूल में बेपटरी हुई शिक्षा व्यवस्था, टीचर्स की मनमानी से गुस्साए ग्रामीणों ने किया स्कूल का बहिष्कार

सैकड़ों बच्चों द्वारा एक साथ स्कूल का बहिष्कार किए जाने के बाद बैतूल जिला शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला परियोजना समन्वयक (DPC) ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं. बैतूल के डीपीसी सुधीर कुमार साकेत ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया, "माध्यमिक विद्यालय बेहड़ा में आज बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे हैं, इसकी जानकारी प्राप्त हुई है. स्थिति का जायजा लेने के लिए संकुल प्राचार्य और बीआरसीसी (BRCC) की टीम को मौके पर भेजा गया है. टीम वहां पहुंचकर पूरी स्थिति की जांच करेगी और समस्या का निराकरण कर रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद आगे की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."