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बैतूल में बेपटरी हुई शिक्षा व्यवस्था, टीचर्स की मनमानी से गुस्साए ग्रामीणों ने किया स्कूल का बहिष्कार

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भीमपुर विकासखंड की माध्यमिक शाला बेहड़ा में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह सवालों के घेरे में आ गई है. स्कूल में व्याप्त अव्यवस्थाओं और शिक्षकों की कथित मनमानी से नाराज़ छात्रों ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया.

Written ByRupesh Kumar
Published: Sep 01, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 02:14 PM IST
बैतूल में बेपटरी हुई शिक्षा व्यवस्था, टीचर्स की मनमानी से गुस्साए ग्रामीणों ने किया स्कूल का बहिष्कार

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Rupesh Kumar

Rupesh Kumar

रूपेश कुमार ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर हैं. रूपेश कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और  जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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