/बैतूल में बेपटरी हुई शिक्षा व्यवस्था, टीचर्स की मनमानी से गुस्साए ग्रामीणों ने किया स्कूल का बहिष्कार

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मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भीमपुर विकासखंड स्थित शासकीय माध्यमिक शाला बेहड़ा से शिक्षा तंत्र की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. स्कूल में पदस्थ शिक्षकों की कथित मनमानी, गैरहाजिरी और मूलभूत सुविधाओं के अभाव से तंग आकर सैकड़ों विद्यार्थियों और अभिभावकों ने सोमवार को स्कूल का पूर्ण बहिष्कार कर दिया. ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि जब तक लापरवाह शिक्षकों को हटाकर वहां नई व्यवस्था और बुनियादी सुविधाएं बहाल नहीं की जातीं, तब तक वे बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं भेजेंगे.
बेहड़ा गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में पदस्थ शिक्षक लालाराम कास्दे और कमल सोनी अपनी मनमर्जी से ड्यूटी करते हैं. कई-कई दिनों तक शिक्षक बिना सूचना के गायब रहते हैं, जिससे बच्चों का पठन-पाठन पूरी तरह ठप पड़ा है. ग्रामीणों का गुस्सा तब और भड़क गया जब कुछ दिन पहले स्कूल परिसर में ही एक छात्र का हाथ टूट गया. आरोप है कि घटना के बाद शिक्षकों ने अपनी जिम्मेदारी लेने से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया. इसके अलावा स्कूल में बिजली, बैठने के लिए बेंच, स्वच्छता और मिड डे मील जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं में भी लगातार भारी लापरवाही बरती जा रही है.
ग्रामीण बोले- 'लापरवाह शिक्षकों का तबादला हो'
स्थानीय ग्रामीण गोलू सेलुकर ने स्कूल की बदहाली बयां करते हुए कहा, "हमारे बेहड़ा गांव में शिक्षक बहुत ज्यादा लापरवाही करते हैं. शिक्षक कमल सोनी हफ्ते में तीन दिन आते हैं और तीन दिन नहीं आते. लापरवाही के चक्कर में एक बच्चे का हाथ भी टूट गया, लेकिन जब गांव वाले बात करने गए तो शिक्षकों ने कोई जवाबदारी लेने से मना कर दिया. हमारी मांग है कि लालाराम कास्दे और कमल सोनी दोनों शिक्षकों को इस स्कूल से हटाकर बाहर भेजा जाए और नए शिक्षकों की पदस्थापना की जाए."
शिक्षा विभाग हरकत में, जांच टीम गठित
सैकड़ों बच्चों द्वारा एक साथ स्कूल का बहिष्कार किए जाने के बाद बैतूल जिला शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला परियोजना समन्वयक (DPC) ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं. बैतूल के डीपीसी सुधीर कुमार साकेत ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया, "माध्यमिक विद्यालय बेहड़ा में आज बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे हैं, इसकी जानकारी प्राप्त हुई है. स्थिति का जायजा लेने के लिए संकुल प्राचार्य और बीआरसीसी (BRCC) की टीम को मौके पर भेजा गया है. टीम वहां पहुंचकर पूरी स्थिति की जांच करेगी और समस्या का निराकरण कर रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद आगे की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."
जांच और कार्रवाई पर टिकीं नजरें
अभिभावकों के इस कड़े रुख के बाद अब पूरा स्कूल परिसर खाली पड़ा हुआ है. सवाल यह उठ रहा है कि सरकारी दावों के बावजूद ग्रामीण अंचलों के स्कूलों में इस तरह की अनदेखी क्यों हो रही है? फिलहाल सभी की नजरें शिक्षा विभाग की जांच रिपोर्ट और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं कि बच्चों का पठन-पाठन कब तक दोबारा शुरू हो पाता है.