एमपी में गर्मी से पहले गहराया जल संकट! बैतूल के गांवों में त्राहिमाम, बिजली कटते ही सूखे नल

Betul Water Crisis News: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में गर्मी की शुरुआत के साथ ही जलसंकट गहराता जा रहा है. लेकिन, हालात तब और बिगड़ गए जब बिजली विभाग ने जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायतों के कनेक्शन काट दिए, नतीजा गांवों में पानी के लिए हाहाकार मच गया है. लोग एक बार फिर 20 साल पुराने जल संकट जैसे हालात झेलने को मजबूर हैं.

बैतूल जिले के लगभग सभी गांवों में जहां जल जीवन मिशन और नल-जल योजनाएं संचालित हैं. वहां इस समय हालात बेहद गंभीर हैं. नलों में पानी नहीं आ रहा लोग बूंद-बूंद पानी के लिए भटक रहे हैं. वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हालात 20 साल पहले वाले भीषण जलसंकट जैसे हो गए हैं.

सरपंच संघ का आरोप

ग्राम पंचायत सरपंच संघ का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने पिछले साल बिजली बिल माफी की घोषणा की थी. जिसके बाद पंचायतों ने ग्रामीणों से वसूली बंद कर दी. लेकिन, अब बिजली विभाग बकाया वसूली के लिए दबाव बना रहा है और बिल नहीं भरने पर कनेक्शन काटे जा रहे हैं. किसी पंचायत पर 10 लाख तो किसी पर 20 लाख तक का बिजली बिल बकाया है जिसे चुकाना फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है.

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हरकत में आया प्रशासन

इसके बाद ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट गहराने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है. प्रशासन अब बिजली विभाग से चर्चा कर रहा है और कोशिश की जा रही है कि गर्मी के दौरान पंचायतों के बिजली कनेक्शन ना काटे जाएं. गर्मी से ज्यादा लोग जल संकट से परेशान हैं. ऐसे में अगर सरकारी घोषणा के बावजूद 555 ग्राम पंचायतों के कनेक्शन काटे जाते हैं, तो यह बेहद अमानवीय और चिंताजनक है. सबसे बड़ा सवाल आखिर ग्रामीणों को पीने का पानी कहां से मिलेगा.

सरकार से की ये मांग

सरपंच एकता महासंघ की तरफ से सरकार को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें साफ-साफ कहा गया है कि पंचायतों को मिलने वाली वित्तीय राशि का बड़ा हिस्सा बिजली बिल चुकाने में ही खर्च हो रहा है. जिससे सड़क,नाली सहित मूलभूत विकास कार्य ठप पड़ते जा रहे हैं. महासंघ ने सरकार से मांग की है कि पंचायतों को बिजली बिल के बोझ से मुक्त किया जाए. और बकाया राशि के लिए विशेष पैकेज दिया जाए.

हालात बहुत चिंताजनक

फिलहाल अभी बूतूल जिले में हालात बहुत ही चिंताजनक है. एक तरफ भीषण गर्मी तो दूसरी तरफ सूखे नल हैं. इसके अलावा, अब बिजली का भी संकट गहराता जा रहा है. अब देखना होगा, सरकार और प्रशासन कब तक इस संकट से राहत दिला पाते हैं.

रिपोर्टः रूपेश कुमार, बैतूल

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