Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3155734
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबैतूल

एमपी में गर्मी से पहले गहराया जल संकट! बैतूल के गांवों में त्राहिमाम, बिजली कटते ही सूखे नल

Betul Electricity Cut News: बैतूल जिले में पानी का संकट लगातार गहराता जा रहा है. इसी बीच बिजली विभाग की तरफ से पंचायतों में बिजली कटौती की जा रही है. इसको लेकर ग्राम पंचायतों में सरपंच संघ ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 27, 2026, 03:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Betul Water Crisis News
Betul Water Crisis News

Betul Water Crisis News: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में गर्मी की शुरुआत के साथ ही जलसंकट गहराता जा रहा है. लेकिन, हालात तब और बिगड़ गए जब बिजली विभाग ने जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायतों के कनेक्शन काट दिए, नतीजा गांवों में पानी के लिए हाहाकार मच गया है. लोग एक बार फिर 20 साल पुराने जल संकट जैसे हालात झेलने को मजबूर हैं.

बैतूल जिले के लगभग सभी गांवों में जहां जल जीवन मिशन और नल-जल योजनाएं संचालित हैं. वहां इस समय हालात बेहद गंभीर हैं. नलों में पानी नहीं आ रहा लोग बूंद-बूंद पानी के लिए भटक रहे हैं. वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हालात 20 साल पहले वाले भीषण जलसंकट जैसे हो गए हैं. 

सरपंच संघ का आरोप 
ग्राम पंचायत सरपंच संघ का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने पिछले साल बिजली बिल माफी की घोषणा की थी. जिसके बाद पंचायतों ने ग्रामीणों से वसूली बंद कर दी. लेकिन, अब बिजली विभाग बकाया वसूली के लिए दबाव बना रहा है और बिल नहीं भरने पर कनेक्शन काटे जा रहे हैं. किसी पंचायत पर 10 लाख तो किसी पर 20 लाख तक का बिजली बिल बकाया है जिसे चुकाना फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

हरकत में आया प्रशासन
इसके बाद ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट गहराने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है. प्रशासन अब बिजली विभाग से चर्चा कर रहा है और कोशिश की जा रही है कि गर्मी के दौरान पंचायतों के बिजली कनेक्शन ना काटे जाएं. गर्मी से ज्यादा लोग जल संकट से परेशान हैं. ऐसे में अगर सरकारी घोषणा के बावजूद 555 ग्राम पंचायतों के कनेक्शन काटे जाते हैं, तो यह बेहद अमानवीय और चिंताजनक है. सबसे बड़ा सवाल आखिर ग्रामीणों को पीने का पानी कहां से मिलेगा.

सरकार से की ये मांग 
सरपंच एकता महासंघ की तरफ से सरकार को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें साफ-साफ कहा गया है कि पंचायतों को मिलने वाली वित्तीय राशि का बड़ा हिस्सा बिजली बिल चुकाने में ही खर्च हो रहा है. जिससे सड़क,नाली सहित मूलभूत विकास कार्य ठप पड़ते जा रहे हैं. महासंघ ने सरकार से मांग की है कि पंचायतों को बिजली बिल के बोझ से मुक्त किया जाए. और बकाया राशि के लिए विशेष पैकेज दिया जाए.

हालात बहुत चिंताजनक
फिलहाल अभी बूतूल जिले में हालात बहुत ही चिंताजनक है. एक तरफ भीषण गर्मी तो दूसरी तरफ सूखे नल हैं. इसके अलावा, अब बिजली का भी संकट गहराता जा रहा है. अब देखना होगा, सरकार और प्रशासन कब तक इस संकट से राहत दिला पाते हैं. 

रिपोर्टः रूपेश कुमार, बैतूल

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

betul news

Trending news

betul news
गर्मी से पहले गहराया जल संकट! बैतूल के गांवों में त्राहिमाम, बिजली कटते ही सूखे नल
crime news
2 साल के बच्चे के सामने पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर कार में शव लेकर घूमता रहा पति
Chhindwara Road Accident
छिंदवाड़ा सड़क हादसे में 10 की मौत, 20 घायल, सीएम ने भी जताया दुख
mp electricity news
MP के बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका! 1 अप्रैल से महंगी होगी बिजली
tahsildar amita singh tomar arrested
श्योपुर बाढ़ राहत घोटाले की मास्टरमाइंड तहसीलदार अमिता सिंह गिरफ्तार, जानिए मामला
indore news
इंदौर में 8 मौतों का सच! पुलिस जांच में बड़ा पर्दाफाश; चार्ज पर लगी कार बनी काल
seoni news hindi
हरीश राणा के बाद अब इस शख्स ने हारी हिम्मत, राष्ट्रपति से की इच्छामृत्यु की मांग
MP Employees News
MP के संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत! सरकार ने अचानक उठाया कड़ा कदम
simhastha 2028
सिंहस्थ में श्रद्धालुओं को मिलेंगी क्या-क्या सुविधाएं, मोहन यादव ने किया निरीक्षण
Gwalior news Hindi
यूपी से एमपी मंदिर दर्शन करने आए मां-बेटे पर फायरिंग, महिला की गर्दन में लगी गोली