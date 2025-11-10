बिजली विभाग की अर्थी! क्यों धरने पर बैठ गए किसान, 7 दिन के अल्टीमेटम का क्या है मामला

Betul Farmer Protest Against Electricity Department: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आधा दर्जन से भी अधिक गाँवों के किसान बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं.जब पानी सर के ऊपर चला गया और समस्या का समाधान नहीं निकला तो ग्रामीण किसानों ने बिजली सब-स्टेशन का घेराव किया.इस दौरान बिजली विभाग की अर्थी भी निकाली गई और किसानों द्वारा विभाग को चेतावनी दी गई है कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो वे आगे उग्र आंदोलन करेंगे.

किसानों का भड़का गुस्सा

बैतूल जिले के शाहपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले रामपुर सब-स्टेशन के दर्जन भर गाँवों के ग्रामीण इन दिनों बिजली संकट से बुरी तरह परेशान हैं.चार महीने से ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं, पेयजल संकट चरम पर है, गाँवों में दिनों-दिन तक बिजली नहीं है.इन सब समस्याओं से त्रस्त किसानों ने अब विरोध का अनोखा तरीका अपनाया.किसानों ने बिजली विभाग की अर्थी निकाली, रामपुर सब-स्टेशन का घेराव किया और सड़क पर ही धरने पर बैठ गए.

लगे बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे

बिजली विभाग की अर्थी निकालने वाले किसानों ने जमकर नारेबाजी की.जोर-जोर से बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए गए.'जय जवान, जय किसान' के साथ आक्रोशित किसानों ने 'हमको हमारा हक माँगते, नहीं किसी से भीख माँगते' के नारे भी लगाते हुए दिखाई दिए.इस बीच किसानों ने विभाग पर भ्रष्टाचार, मनमानी और अवैध वसूली के भी आरोप लगाए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपों के घेरे में विभाग

ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग के नाम पर उनसे अवैध वसूली की जा रही है.कहीं बिल जमा की राशि हड़प ली जा रही है, तो कहीं ट्रांसफार्मर लगाने के लिए रिश्वत माँगी जा रही है.किसान कई सालों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है.पुरानी बिजली लाइनें टूट-फूट गई हैं और दर्जनों ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं.किसानों ने दोषियों पर कार्रवाई की माँग की.वहीं, घटनास्थल पर पहुँचे बिजली विभाग के अधिकारियों ने किसानों को लिखित आश्वासन दिया कि उनकी समस्याएँ एक सप्ताह में दूर कर दी जाएँगी, जिसके बाद यह नारेबाजी खत्म हुई.हालाँकि, किसानों ने भी एक हफ्ते में समस्या हल नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है. रिपोर्ट: रूपेश कुमार, बैतूल

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. बैतूल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.