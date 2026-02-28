बैतूल जिला जेल में हड़कंप, महिला कैदी ने कांच की चूड़ी के टूकड़ों को पीसकर निगला; खून की उल्टियां शुरू

MP News: बैतूल जिला जेल के महिला सेल में एक आरोपी महिला ने कांच की चूड़ी के टूकड़ों को पीसकर उसे निगल लिया है. महिला के इस हरकत के बाद से उसे खून की उल्टियां शुरू हुई जिसके बाद फौरन उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
Betul News: मध्य प्रदेश के बैतूल से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है.यहां पति के हत्य केस में जेल में बंद एक विचाराधीन महिला ने अपनी चूड़ी के कांच को पीसकर उसे निगल लिया है. महिला की इस हरकत के बाद से उसकी तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई.उसे उल्टी पर उल्टियां होने लगी जिसके बाद से महिला को जिला अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है. कैदी महिला ने ऐसा क्यों किया इसके पीछे की वजह क्या है इन सारे सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है.
जेल में बंद महिला ने निगला कांच
पीड़िता महिला की पहचान पूनम पति राजू उईके के रूप में हुई है. उसे पति के हत्या के ममाले में जिला जेल के महिला सेल में बंदी बनाया गया था. एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली जिसके बाद से दो महिला कांस्टेबलभागे-भागे सेल की तरफ दौड़ पड़ी. सेल में बंद अन्य महिलाओं ने बताया कि उसने कांच निगल लिया है. सेल में कांच की मौजूदगी कहीं नहीं थी जिसके बाद से पीड़िता ने खुद बताया कि उसने चूड़ी के कांच को पीसकर उसे निगल लिया है.
डॉक्टरों ने बताया कैसी है स्थिति
बैतूल जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ जगदीश घोरे ने बताया कि पेशेंट उनके पास करीब 11 बजे लाई गई. पेशेंट के साथ 2-2 महिला और पुरुष कांस्टेबल थे.कांस्टेबल द्वारा पेशेंट को उल्टी की शिकायत है ऐसा बताया गया.हमने पेशेंट को ICU में भर्ती कर उसका gastric lavage किया जिसके बाद पेशेंट के पेट से खून मिला काला लिक्विड बाहर आ रहा था. फिलहाल महिला की हालात स्थिर है और बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर हैं.
आत्महत्या करने की कोशिश या फिर कुछ और
डॉक्टरों ने बताया कि महिला की हालत स्थिर है. वहीं जिला जेल प्रभारी, योगेश शर्मा ने बताया कि महिला को17 दिसंबर 2025 को हत्या के आरोप में जिला जेल में दाखिल किया गया था. आज महिला सेल से सूचना मिली कि महिला ने आत्मघाती कदम उठाया है. जेल प्रशासन मौके पर पहुंची और महिला को तुरंत उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया.फिलहाल पुलिस और जेल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है.
अब सवाल ये है कि महिला सेल में चूड़ी के टुकड़े पीसकर खाने जैसी घटना हुई कैसे? इस घटना के बाद से सुरक्षा व्यवस्था पर भी अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. महिला मेंटली डिस्टर्ब थी या फिर वजह कोई है पुलिस जांच कर रही है. रिपोर्ट: रूपेश कुमार
