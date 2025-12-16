बैतूल में 4 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार..हुक्का-पानी पर भी रोक! समाज के 'दबंगों' ने क्यों सुनाया ये क्रुर फरमान

MP News: अंतर्जातीय प्रेम विवाह करने के कारण बैतूल के चार परिवारों को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है. समाज के लोगों ने परिवार वालों पर न सिर्फ अर्थदंड थोपा है, बल्कि हुक्का पानी भी बंद कर दिया गया है.
Social boycott by families for love marriage in Betul:आज हमारा देश जहां आधुनिकता की मिसाल पेश करता है, उसी देश में कई ऐसे हिस्से हैं जो आज के दौर में भी सामाजिक कुरीतियों का शिकार बन रहे हैं. मामला मध्य प्रदेश के बैतूल का है, जहां 4 परिवारों को सिर्फ इसलिए सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके घर आई बहुएं दूसरी जाति और दूसरे समाज से ताल्लुक रखती हैं.
लव मैरिज के कारण सामाजिक बहिष्कार
मामला बैतूल जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के भयावाड़ी गांव का है. गांव के कुछ युवाओं द्वारा अंतर्जातीय प्रेम विवाह किया गया, जिसका खामियाज़ा पूरे परिवार को झेलना पड़ रहा है. अंतर्जातीय प्रेम विवाह करने की वजह से चार परिवारों को समाज ने बहिष्कृत कर दिया है. युवाओं के प्रेम विवाह से नाराज़ समाज के दबंगों ने इनके परिवारों पर भारी भरकम अर्थदंड भी थोपा है. अर्थदंड की राशियां भी इतनी हैं जो गरीब परिवारों को पूरी तरह से तोड़ सकती हैं.
हुक्का पानी किया गया बंद
हद तो तब हुई जब इन परिवारों द्वारा राशि नहीं भरी गई. राशि नहीं भर पाने की वजह से परिवार वालों का समाज के लोगों द्वारा हुक्का-पानी बंद कर दिया गया है. पीड़ित परिवारों का आरोप है कि उनसे 10 हज़ार से 2 लाख रुपये तक की डिमांड की जा रही है. गांव के करीब 10 दबंग लोगों की एक समिति ने यह फैसला लिया है और उन्हें समाज के किसी भी कार्यक्रम, शादी-विवाह और आपसी मेल-जोल से पूरी तरह अलग कर दिया गया है. जो कोई भी बहिष्कृत परिवार से संपर्क करता है, उसे भी धमकी दी जाती है.
न्याय की गुहार कर रहा परिवार
सामाजिक बहिष्कार से परेशान परिवार अब न्याय की तलाश में पुलिस थाने के चक्कर काट रहे हैं. पीड़ितों का कहना है कि इस फैसले से उन्हें मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है और रोज़मर्रा का जीवन प्रभावित हो गया है. फ़िलहाल, पीड़ित परिवारों ने पुलिस से सख़्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस का इस मामले में कहना है कि गांव जाकर मामले की जांच की जाएगी. लेकिन अब सवाल यह है कि क्या प्रेम विवाह आज भी इतना बड़ा गुनाह है जिससे किसी को समाज से बहिष्कृत किया जाए? आज भारत जब विकसित देश की श्रेणी में आता है, तो ऐसी मानसिकता वाले लोग कहाँ से पनप रहे हैं? रिपोर्ट: रूपेश कुमार, बैतूल
