दिल्ली पुलिस बनकर ठगों ने रिटायर्ड बैंक अधिकारी से 23.50 लाख ठगे, 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा

MP News: बैतूल जिला से डिजीटल अरेस्ट का बड़ा मामला सामने आया है. यहां दिल्ली पुलिस बनकर ठगों ने रिटायर्ड बैंक अधिकारी से 23.50 लाख रूपए की ठगी को अंजाम दिया है.
Digital Arrest with retd bank officer: मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से डिजिटल अरेस्ट का बड़ा मामला सामने आया है. दिल्ली पुलिस बनकर ठगों ने रिटायर्ड बैंक अधिकारी से 23.50 लाख रूपए की ठगी को अंजाम दिया है. ठगों ने अधिकारी को 3 दिन तक अपना शिकार बना रखा था और डरा-धमकाकर निर्देशों का पालन करने की धमकी दिया करते थे.
रिटायर्ड बैंक अधिकारी से साइबर क्राइम
बैतूल में आए दिन डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं. इस घटना ने हर किसी को हैरान कपर दिया है. रिटायर्ड बैंक अधिकारी को 3 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखना और फिर डराना धमकाना मामले को और भी संवेदनशील बनाती है. हैरानी की बात तो ये है कि ठगों ने दिल्ली पुलिस की आड़ में 23 लाख 50 हजार रुपये की ठगी को अंजाम दिया है.
यहां से हुई ठगी की शुरूआत
उन्हें व्हाट्सएप वीडियो कॉल आया. कॉलर आईडी पर दिल्ली पुलिस लिखा हुआ था, लेकिन यह कॉल साइबर ठगों की थी. ठगों ने दावा किया कि उनके आधार कार्ड से एक फर्जी सिमकार्ड लिया गया है, जिससे बड़ी ठगी हुई है. इतना ही नहीं उनके घर में रखा सोना भी अवैध बताया गया. डर और दहशत के माहौल में बसंत कुमार तीन दिन तक ठगों के निर्देशों का पालन करते रहे और दो किश्तों में 23 लाख 50 हजार की रकम ठगों के खाते में ट्रांस्फर कर दिए.
ठगी की ऐसी खुली पोल
ठगी की पोल तब खुली जब वसंत ठगों की डिमांड पूरी करने गोल्ड लोन लेने बैंक पहुंचे. बैंक मैनेजर ने बसंत कुमार को फोन पर किसी के निर्देशों पर काम करते देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग को बताया कि वे दिल्ली पुलिस से नहीं, बल्कि साइबर ठगों से बात कर रहे थे. पुलिस ने तत्काल गोल्ड लोन रुकवाया और तीन दिन से डिजिटल अरेस्ट में रहे बसंत कुमार को ठगों के चंगुल से मुक्त कराया. हालांकि अब तक वसंत कुमार ने भारी रकम ठगों के नाम कर दी थी.
फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. साइबर ठगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस ने आम जनता से साइबर क्राइम और डिजीटल अरेस्ट को लेकर सतर्क रहने की अपील की है.रिपोर्ट: रूपेश कुमार, बैतूल