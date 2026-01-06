Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3065827
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

दिल्ली पुलिस बनकर ठगों ने रिटायर्ड बैंक अधिकारी से 23.50 लाख ठगे, 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा

MP News: बैतूल जिला से डिजीटल अरेस्ट का बड़ा मामला सामने आया है. यहां दिल्ली पुलिस बनकर ठगों ने रिटायर्ड बैंक अधिकारी से 23.50 लाख रूपए की ठगी को अंजाम दिया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 06, 2026, 08:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

betul news
betul news

Digital Arrest with retd bank officer: मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से डिजिटल अरेस्ट का बड़ा मामला सामने आया है. दिल्ली पुलिस बनकर ठगों ने रिटायर्ड बैंक अधिकारी से 23.50 लाख रूपए की ठगी को अंजाम दिया है. ठगों ने अधिकारी को 3 दिन तक अपना शिकार बना रखा था और डरा-धमकाकर निर्देशों का पालन करने की धमकी दिया करते थे. 

रिटायर्ड बैंक अधिकारी से साइबर क्राइम
बैतूल में आए दिन डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ  रहे हैं. इस घटना ने हर किसी को हैरान कपर दिया है. रिटायर्ड बैंक अधिकारी को 3 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखना और फिर डराना धमकाना मामले को और भी संवेदनशील बनाती है. हैरानी की बात तो ये है कि ठगों ने दिल्ली पुलिस की आड़ में 23 लाख 50 हजार रुपये की ठगी को अंजाम दिया है. 

यहां से हुई ठगी की शुरूआत
उन्हें व्हाट्सएप वीडियो कॉल आया.  कॉलर आईडी पर दिल्ली पुलिस लिखा हुआ था, लेकिन यह कॉल साइबर ठगों की थी. ठगों ने दावा किया कि उनके आधार कार्ड से एक फर्जी सिमकार्ड लिया गया है, जिससे बड़ी ठगी हुई है. इतना ही नहीं उनके घर में रखा सोना भी अवैध बताया गया.  डर और दहशत के माहौल में बसंत कुमार तीन दिन तक ठगों के निर्देशों का पालन करते रहे और दो किश्तों में 23 लाख 50 हजार की रकम ठगों के खाते में ट्रांस्फर कर दिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

ठगी की ऐसी खुली पोल
ठगी की पोल तब खुली जब वसंत ठगों की डिमांड पूरी करने गोल्ड लोन लेने बैंक पहुंचे. बैंक मैनेजर ने बसंत कुमार को फोन पर किसी के निर्देशों पर काम करते देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग को बताया कि वे दिल्ली पुलिस से नहीं, बल्कि साइबर ठगों से बात कर रहे थे. पुलिस ने तत्काल गोल्ड लोन रुकवाया और तीन दिन से डिजिटल अरेस्ट में रहे बसंत कुमार को ठगों के चंगुल से मुक्त कराया. हालांकि अब तक वसंत कुमार ने भारी रकम ठगों के नाम कर दी थी. 

फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. साइबर ठगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है.  पुलिस ने आम जनता से साइबर क्राइम और डिजीटल अरेस्ट को लेकर सतर्क रहने की अपील की है.रिपोर्ट: रूपेश कुमार, बैतूल

TAGS

betul news

Trending news

betul news
दिल्ली पुलिस बनकर ठगों ने रिटायर्ड बैंक अधिकारी से 23 लाख ठगे, 3 दिन तक बनाया बंधक
chhattisgarh news
कमरे में दूसरी महिला को लाने का विरोध किया, तो पत्नी को पीटकर तीन बार बोला 'तलाक'
mp news
मेले में 'काल' बनकर दौड़ी तेज रफ्तार कार, 8 पसलियां टूटीं, पैर हुए फ्रैक्चर...मौत
kotumsar cave
कुटुमसर गुफा का अनदेखा हिस्सा पर्यटकों के लिए होगा सार्वजनिक, इस दिन से होगी एंट्री
mp news
स्कूल ग्राउंड में खेलते-खेलते थम गईं मासूम की सांसे, ग्राउंड में PT करने पहुंची थी
chhattisgarh news
मासूम बच्ची को खेत ले जाकर किया दुष्कर्म, फिर कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर ली जान
Chinese Manjha
चाइनीज मांझे से क्यों पतंग उड़ाना पसंद करते हैं लोग? पकड़े जाने पर कितनी सजा
sheopur news
मंच से देवी-देवताओं पर की गई अभद्र टिप्पणी, देवों को पूजने वालों को बताया हत्यारा
mp news
दहेज की बाइक बांधकर ले गई पत्नी, सास-ससुर को जमकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल
bhopal aiims
एम्स दिल्ली के तर्ज पर भोपाल एम्स का विस्तार, मरीजों को मिलेंगी ये विशेष सुविधाएं