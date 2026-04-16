पुस्तक मेला में 'झोल' ही झोल! निजी स्कूलों की मनमानी उजागर, शिक्षा विभाग की खुली पोल

Betul News: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी ब्लॉक में सस्ती दरों पर निजी स्कूलों की किताबें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशासन ने एक निजी स्कूल में ही पुस्तक मेला लगा दिया. पुस्तक मेले की जानकारी प्रशासन और निजी स्कूलों ने न तो पालकों को दी और न ही ब्लॉक के बुक विक्रेता दुकानदारों को दी गई. मेले में केवल तीन बुक स्टॉल लगाकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने खानापूर्ति कर दी, जबकि शिक्षा विभाग का दावा जमीनी हकीकत में पूरी तरह फेल होता नजर आया.

सस्ती दरों पर किताबें दिलाने के नाम पर लगाए गए तीन दिवसीय पुस्तक मेले में प्रशासन के सामने ही वही महंगी किताबें बिक्री के लिए रखी गईं, जो पुरानी हैं और निजी स्कूल संचालकों ने निजी पब्लिशर की महंगी किताबें चयन कर रखी हैं, जो महंगे दामों पर बेची जा रही हैं. पुस्तक मेले में अव्यवस्थाओं का अंबार देखने को मिला. ब्लॉक स्तर का पुस्तक मेला निजी स्कूल के एक छोटे से बरामदे में आयोजित किया गया, जिसमें गिनती के तीन बुक स्टॉल लगाए गए हैं.

अधिकारी खुद नहीं मान रहे

प्रचार-प्रसार के अभाव में अभिभावकों को जानकारी तक नहीं मिली और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन निजी स्कूलों की महंगी किताबों को लेकर विवाद है, उन्हीं स्कूलों द्वारा तय महंगे दामों वाली प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें बेची जा रही हैं. सरकार के एनसीईआरटी की किताबें निजी स्कूलों में चलाने के आदेश को खुद अधिकारी ही नहीं मान रहे हैं.

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मेले की नहीं मिली जानकारी

वहीं पालकों का कहना है कि पुस्तक मेले की जानकारी उन्हें मिली ही नहीं थी, स्कूलों ने भी कोई जानकारी नहीं दी. सस्ती किताबों की उम्मीद उस वक्त फीकी पड़ गई जब निजी स्कूलों द्वारा तय दुकानों से महंगी किताबें खरीदनी पड़ रही हैं. हालांकि, जिम्मेदार अधिकारी खुद मान रहे हैं कि पुस्तक मेले में आई किताबों की उन्होंने जांच नहीं की है और वे इसकी जांच करेंगे. अब बड़ा सवाल यह है कि शिक्षा विभाग निजी स्कूलों की इस मनमानी और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की मौन स्वीकृति पर कब लगाम लगाएगा या फिर अभिभावक यूं ही महंगी किताबों के बोझ तले दबते रहेंगे.

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