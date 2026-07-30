बैतूल में मूसलाधार बारिश...सतपुड़ा बांध के खोले गए 7 गेट, तवा नदी उफान पर; प्रशासन अलर्ट!

कच्चा मकान गिरने से युवक की मौत

कल देर रात हुई भारी बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. मानसून सीजन की अब तक की सबसे तेज बारिश के कारण कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं. सबसे दुखद घटना बैतूल के जवाहर वार्ड में हुई, जहां राहुल नाम के 28 वर्षीय युवक की मौत अपने कच्चे घर के मलबे में दबने से हो गई. घटना की सूचना मिलने पर SDRF की टीम मौके पर पहुंची और मलबे से राहुल का शव निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं, शाहपुर इलाके में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने से रात भर बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे निवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.