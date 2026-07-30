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बैतूल में मूसलाधार बारिश...सतपुड़ा बांध के खोले गए 7 गेट, तवा नदी उफान पर; प्रशासन अलर्ट!

मानसून की भारी बारिश ने बैतूल जिले में जन-जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. सारनी में पिछले 24 घंटों में 89 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिससे सतपुड़ा बांध का जलस्तर 1,430.45 फीट तक पहुंच गया है.

Written ByRupesh KumarEdited ByRanjana Kahar
Published: Jul 30, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:39 PM IST
बैतूल में मूसलाधार बारिश...सतपुड़ा बांध के खोले गए 7 गेट, तवा नदी उफान पर; प्रशासन अलर्ट!

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Rupesh Kumar

Rupesh Kumar

रूपेश कुमार ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर हैं. रूपेश कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और  जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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