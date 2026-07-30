बैतूल में मूसलाधार बारिश...सतपुड़ा बांध के खोले गए 7 गेट, तवा नदी उफान पर; प्रशासन अलर्ट!

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मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में अब मानसून जोर पकड़ चुका है. कल रात हुई जबरदस्त बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. भारी बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं और तवा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है. जलस्तर बढ़ने के बाद सारणी स्थित सतपुड़ा बांध के सात गेट खोलने पड़े. गुरुवार सुबह 6:00 बजे से 8:00 बजे के बीच, अतिरिक्त पानी निकालने के लिए इन गेटों को लगभग चार-चार फीट तक खोला गया. मौजूदा मानसून सीजन में यह पहली बार है जब सतपुड़ा बांध के गेट खोले गए हैं. लगातार हो रही बारिश के बीच प्रशासन और जल संसाधन विभाग स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं.
बांध का जलस्तर पहुंचा 1430 फीट के पार
मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में सारनी इलाके में 89 मिमी बारिश दर्ज की गई है. सुबह 8 बजे बांध का जलस्तर 1430.45 फीट मापा गया, जिसमें तेजी से बढ़ोतरी देखी गई. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदियों, नालों, जलभराव वाले इलाकों और तेज बहाव वाली जगहों से दूर रहें. साथ ही मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और बिना जरूरत जोखिम भरे इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है.
कच्चा मकान गिरने से युवक की मौत
कल देर रात हुई भारी बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. मानसून सीजन की अब तक की सबसे तेज बारिश के कारण कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं. सबसे दुखद घटना बैतूल के जवाहर वार्ड में हुई, जहां राहुल नाम के 28 वर्षीय युवक की मौत अपने कच्चे घर के मलबे में दबने से हो गई. घटना की सूचना मिलने पर SDRF की टीम मौके पर पहुंची और मलबे से राहुल का शव निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं, शाहपुर इलाके में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने से रात भर बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे निवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.
नदी नाले उफान पर
लगातार बारिश की वजह से जिले की नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है और वे इस मौसम में पहली बार उफान पर हैं. इस मानसून में पहली बार सतपुड़ा जलाशय के सात गेट खोले गए हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है. गौरतलब है कि मानसून के ज़्यादातर समय बारिश सामान्य से कम रही थी, जिससे जिले के ज्यादातर जलाशयों में उनकी क्षमता का केवल 60-70 प्रतिशत पानी ही जमा हो पाया था. हालांकि, कल रात हुई भारी बारिश के कारण जलस्तर में कुछ बढ़ोतरी हुई है.
प्रशासन अलर्ट पर
आंकड़ों के अनुसार इस सीजन में अब तक बैतूल जिले में कुल 417 मिमी बारिश दर्ज की गई है. कल रात हुई बारिश में सबसे ज्यादा 107 मिमी बारिश भैंसदेही ब्लॉक में दर्ज की गई. हालांकि, यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में अभी भी लगभग 105 मिमी कम है. प्रशासन अभी अलर्ट पर है और लोगों से अपील की जा रही है कि वे बिना ज़रूरत के घरों से बाहर न निकलें.
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