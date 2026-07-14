मालिक के बिछड़ने का सदमा नहीं सह पाया 'डुग्गू', अर्थी निकलते ही छोड़ दी दुनिया, साथ हुआ अंतिम संस्कार

बेजुबान जानवरों की वफादारी की कहानियां तो अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन बैतूल के गंज इलाके की एक दिल को छू लेने वाली घटना ने सभी का मन झकझोर दिया. यहां 67 साल के चाय दुकान संचालक प्रदीप जैन का रविवार को दुखद निधन हो गया. उनकी मौत के बाद जो हुआ, उसने इंसान और उसके पालतू जानवर के बीच अटूट और पवित्र रिश्ते की एक मिसाल कायम की. प्रदीप जैन के 15 साल पुराने पालतू कुत्ते 'डुग्गू' के लिए अपने मालिक से बिछड़ने का गम बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया.कुछ ही समय बाद उसने भी दम तोड़ दिया.