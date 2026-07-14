मालिक के बिछड़ने का सदमा नहीं सह पाया 'डुग्गू', अर्थी निकलते ही छोड़ दी दुनिया, साथ हुआ अंतिम संस्कार

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बेजुबान जानवरों की वफादारी की कहानियां तो अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन बैतूल के गंज इलाके की एक दिल को छू लेने वाली घटना ने सभी का मन झकझोर दिया. यहां 67 साल के चाय दुकान संचालक प्रदीप जैन का रविवार को दुखद निधन हो गया. उनकी मौत के बाद जो हुआ, उसने इंसान और उसके पालतू जानवर के बीच अटूट और पवित्र रिश्ते की एक मिसाल कायम की. प्रदीप जैन के 15 साल पुराने पालतू कुत्ते 'डुग्गू' के लिए अपने मालिक से बिछड़ने का गम बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया.कुछ ही समय बाद उसने भी दम तोड़ दिया.
दरअसल, बैतूल शहर के सिविल लाइन्स इलाके में रहने वाले 67 वर्षीय प्रदीप जैन का भोपाल के एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया. उनका पालतू कुत्ता आखिरी सांस तक उनके साथ रहा. अपने मालिक की मौत का सदमा बर्दाश्त न कर पाने के कारण, अंतिम यात्रा के दौरान कुत्ते ने भी दम तोड़ दिया. इस घटना ने सभी को भावुक कर दिया.
मालिक के बिछड़ने का सदमा नहीं सह पाया 'डुग्गू'
परिजनों के अनुसार डुग्गू पूरी रात बेचैन रहा और बार-बार अपने मालिक के पास जाने की कोशिश करता रहा. जब उसे आखिरी बार प्रदीप जैन के पार्थिव शरीर के पास बैठाया गया, तो वह काफी देर तक उन्हें देखता रहा और जब शव यात्रा घर से निकली, तो डुग्गू ने घर के अंदर कुछ चक्कर लगाए और फिर लेट गया. जब तक परिवार के सदस्य उसके पास पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.
साथ हुआ दोनों का अंतिम संस्कार
परिजनों ने बताया कि डुग्गू पिछले 15 सालों से उनके घर का हिस्सा था. वह रोज दरवाजे पर अपने मालिक का इंतजार करता था और अक्सर उनके साथ खाना भी खाता था. इस भावुक पल में परिवार ने एक अनोखा फैसला लिया. प्रदीप जैन के अंतिम संस्कार के साथ-साथ डुग्गू को भी उसी श्मशान घाट पर सम्मान के साथ दफनाया गया. कहा जाता है कि वफादारी की कोई सीमा नहीं होती, और बैतूल की यह घटना इस सच्चाई का एक बेहतरीन उदाहरण बन गई है.
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