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मालिक के बिछड़ने का सदमा नहीं सह पाया 'डुग्गू', अर्थी निकलते ही छोड़ दी दुनिया, साथ हुआ अंतिम संस्कार

मध्य प्रदेश के बैतूल में 67 साल के प्रदीप जैन की मौत के बाद उनका पालतू कुत्ता 'डुग्गू' यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका. मालिक की अंतिम यात्रा के दौरान ही उसकी भी मौत हो गई. इस घटना के सबको भावुक कर दिया.

Written ByRupesh KumarEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 14, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:39 PM IST
मालिक के बिछड़ने का सदमा नहीं सह पाया 'डुग्गू', अर्थी निकलते ही छोड़ दी दुनिया, साथ हुआ अंतिम संस्कार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupesh Kumar

Rupesh Kumar

रूपेश कुमार ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर हैं. रूपेश कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और  जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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