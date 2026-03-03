बैतूल में भीषण एक्सीडेंट, खड़ी क्रेन से टकराई तेज रफ्तार कार, 3 युवकों की मौत

Horrific Accident In Betul: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में होली से पहले कल देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. बैतूल के इटारसी रोड पर बसंत पेट्रोल पंप के पास एक तेज़ रफ़्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी क्रेन से टकरा गई. बताया जा रहा है कि हादसा सुबह 3 से 4 बजे के बीच हुआ. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कार बुरी तरह डैमेज हो गई और उसमें सवार तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं.

खड़ी क्रेन से टकराई तेज रफ्तार कार

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह दर्दनाक हादसा देर रात 3 से 4 बजे के बीच हुआ. बताया जा रहा है कि कार का कंट्रोल बिगड़ गया और वह सड़क किनारे खड़ी क्रेन से टकरा गई. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कार चकनाचूर हो गई और उसमें सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर बैतूल कोतवली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. मृतकों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है. दो घायल युवकों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल, युवकों के बारे में कोई साफ जानकारी नहीं मिली है. पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है. पुलिस हादसे के कारणों का पता लगा रही है. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि यह हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से हुआ. इस घटना के बाद इलाके में चीख-पुकार मच गई.

पुलिस के अनुसार एक कार में सवार युवक कहीं जा रहे थे, तभी बसंत पेट्रोल पंप के पास कार चालक का कंट्रोल खो गया और कार सड़क किनारे खड़ी क्रेन से जा टकराई. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया, जिससे तीनों युवकों को संभलने का मौका ही नहीं मिला और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

