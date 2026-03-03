Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबैतूल

बैतूल में भीषण एक्सीडेंट, खड़ी क्रेन से टकराई तेज रफ्तार कार, 3 युवकों की मौत

Betul News: बैतूल जिले के  कोतवाली थाना क्षेत्र में कल देर रात एक भयानक सड़क हादसा हुआ. इटारसी रोड पर बसंत पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी क्रेन से टकरा गई, जिसमें तीन युवकों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 03, 2026, 09:53 AM IST
बैतूल में भीषण एक्सीडेंट, खड़ी क्रेन से टकराई तेज रफ्तार कार, 3 युवकों की मौत

Horrific Accident In Betul: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में होली से पहले कल देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. बैतूल के इटारसी रोड पर बसंत पेट्रोल पंप के पास एक तेज़ रफ़्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी क्रेन से टकरा गई. बताया जा रहा है कि हादसा सुबह 3 से 4 बजे के बीच हुआ. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कार बुरी तरह डैमेज हो गई और उसमें सवार तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं.

खड़ी क्रेन से टकराई तेज रफ्तार कार
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह दर्दनाक हादसा देर रात 3 से 4 बजे के बीच हुआ. बताया जा रहा है कि कार का कंट्रोल बिगड़ गया और वह सड़क किनारे खड़ी क्रेन से टकरा गई. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कार चकनाचूर हो गई और उसमें सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर बैतूल कोतवली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. मृतकों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है. दो घायल युवकों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

जांच में जुटी पुलिस
फिलहाल, युवकों के बारे में कोई साफ जानकारी नहीं मिली है. पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है. पुलिस हादसे के कारणों का पता लगा रही है. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि यह हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से हुआ. इस घटना के बाद इलाके में चीख-पुकार मच गई.

यह भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: भोपाल में होली पर हाई अलर्ट, महाकाल के आंगन में रंगोत्सव, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

 

पुलिस के अनुसार एक कार में सवार युवक कहीं जा रहे थे, तभी बसंत पेट्रोल पंप के पास कार चालक का कंट्रोल खो गया और कार सड़क किनारे खड़ी क्रेन से जा टकराई. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया, जिससे तीनों युवकों को संभलने का मौका ही नहीं मिला और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

