सुसाइड नोट की तस्वीर भेजी… फिर 15 महीने की बेटी के साथ क्या हुआ? बैतूल में मां-बेटी दोनों की मौत

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बैतूल के मुलताई थाना क्षेत्र के वलनी गांव से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है. यहां एक महिला ने अपनी 15 महीने की मासूम बेटी के साथ खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली. गंभीर रूप से झुलसी मां-बेटी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई.
मृतका संजना ने घटना से पहले एक कथित सुसाइड नोट लिखा था. इसकी तस्वीर उसने अपनी छोटी बहन और मायके पक्ष के लोगों को भेजी थी. नोट में उसने अपनी सास और बुआ सास पर वैवाहिक जीवन खराब करने के आरोप लगाए और खुद को खत्म करने की बात लिखी थी.
मां-बेटी बुरी तरह से झुलस गई
बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट की तस्वीर मिलने के बाद संजना की बहन ने परिवार को सूचना दी. मायके पक्ष के लोग संजना से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक संजना और उसकी मासूम बेटी को झुलसी हुई हालत में आठनेर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया जा चुका था. इसके बाद मायके वाले दोनों को बेहतर इलाज के लिए पाढर अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान पहले 15 महीने की मासूम इतिका ने दम तोड़ दिया. कुछ समय बाद संजना की भी मौत हो गई. बताया गया है कि मां-बेटी 90 फीसदी से ज्यादा झुलस गई थीं.
ससुराल वालों पर दहेज के आरोप
वहीं, संजना के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. संजना की मां का आरोप है कि ससुराल पक्ष की ओर से बाइक की मांग की जा रही थी, जिसे मायके वाले पूरा नहीं कर सके. घटना के बाद मासोद पुलिस चौकी में संजना की सास, बुआ सास और पति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. सुसाइड नोट, परिजनों के आरोप और घटनाक्रम से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है. वहीं, संजना के मायके पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और न्याय की मांग की है.