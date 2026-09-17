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सुसाइड नोट की तस्वीर भेजी… फिर 15 महीने की बेटी के साथ क्या हुआ? बैतूल में मां-बेटी दोनों की मौत

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक महिला ने अपनी 15 महीने की मासूम बेटी के ऊपर पेट्रोल छिड़कर खुद को आग के हवाले कर दिया. इस घटना में दोनों मां-बेटी बुरी तरह से झुलस गई. इसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की मौत हो गई.

Written ByRupesh Kumar
Published: Sep 17, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 09:11 PM IST
सुसाइड नोट की तस्वीर भेजी… फिर 15 महीने की बेटी के साथ क्या हुआ? बैतूल में मां-बेटी दोनों की मौत
Image Credit: ZEE MEDIA

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Rupesh Kumar

Rupesh Kumar

रूपेश कुमार ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर हैं. रूपेश कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और  जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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