सुसाइड नोट की तस्वीर भेजी… फिर 15 महीने की बेटी के साथ क्या हुआ? बैतूल में मां-बेटी दोनों की मौत

ससुराल वालों पर दहेज के आरोप

वहीं, संजना के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. संजना की मां का आरोप है कि ससुराल पक्ष की ओर से बाइक की मांग की जा रही थी, जिसे मायके वाले पूरा नहीं कर सके. घटना के बाद मासोद पुलिस चौकी में संजना की सास, बुआ सास और पति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. सुसाइड नोट, परिजनों के आरोप और घटनाक्रम से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है. वहीं, संजना के मायके पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और न्याय की मांग की है.