Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3004906
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

7 दिन के मासूम पर टूटा दुखों का पहाड़! डॉक्टरों की लापरवाही से प्रसूता की मौत, बैतूल में ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

MP Tribal Protest: बैतूल के इमलीखेड़ा गांव में प्रसूता महिला की मौत ने अस्पताल की व्यवस्था की पोल खोल दी है. मौत के बाद परिजन और आदिवासी संगठन दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. वहीं उन्होंने कार्रवाई न होने तक  प्रदर्शन की चेतावनी दी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 15, 2025, 02:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डॉक्टरों की लापरवाही से प्रसूता की मौत
डॉक्टरों की लापरवाही से प्रसूता की मौत

Baitul Hospital Protest News: बैतूल जिला अस्पताल में एक बार फिर बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. घोड़ाडोंगरी ब्लॉक के इमलीखेड़ा गांव की एक प्रसूता महिला की तड़प-तड़पकर मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि समय पर इलाज न मिलने के कारण महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. प्रशासन ने तीन डॉक्टरों की टीम के साथ पोस्टमार्टम कराया. घटना की जानकारी मिलते ही आदिवासी संगठन आक्रोशित हो गया और दोषी डॉक्टर पर तुरंत कार्रवाई की मांग की.

वहीं मिली जानकारी के मुताबिक, महिला सोमती की सात दिन पहले सामान्य डिलीवरी हुई थी. अचानक सांस लेने में दिक्कत होने पर उसे जिला अस्पताल लाया गया. परिजनों का कहना है कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम तक महिला का ठीक से इलाज नहीं किया गया. हालत बिगड़ने पर उसे आईसीयू में भर्ती तो किया गया, लेकिन डॉक्टर वहां से चली गईं. आरोप है कि महिला की मौत के बाद डॉक्टर ने उसकी निरक्षर सास से खाली कागज पर अंगूठा लगवा लिया.

मामले की जांच शुरू
इस दर्दनाक घटना के बाद सात दिन की मासूम नवजात को गोद में लेकर दादी रोती बिलखती रही. जबकि मृतका के पति और परिजन मौत का कारण तक नहीं जान पाए. मीडिया से बात करने से भी उन्हें रोका गया. बताया जा रहा है कि जिस महिला डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगे हैं, वह पहले भी अवैध वसूली और लापरवाही के कई मामलों में घिरी रही हैं. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है. (रिपोर्टः रूपेश कुमार, बैतूल)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

betul news

Trending news

betul news
7 दिन के मासूम पर टूटा दुखों का पहाड़! डॉक्टरों की लापरवाही से प्रसूता की मौत
Shiv Mandir
115 फुट ऊंचाई पर बना शिव मंदिर, भूतों ने 1 रात में बनाया! हजारों साल बाद भी रहस्य
chhattisgarh teacher news
'Icy-आख...Sanday-रवीवार', अधर में लटका बच्चों का भविष्य, टीचर पढ़ा रहे गलत स्पेलिंग
Mohan Yadav
बिहार चुनाव: CM मोहन यादव बोले- जनता के विश्वास और PM मोदी के नेतृत्व की प्रचंड जीत
chhattisgarh naxal news
तेलंगाना में बड़े लीडर आजाद समेत 8 माओवादी ने हथियार फेंक किया सरेंडर
Panna Diamond GI Tag
अब दुनिया में चमकेगा पन्ना का हीरा, मिला GI टैग, बढ़ेगी कीमत
BJP
कमलनाथ के गढ़ में BJP की बड़ी प्लानिंग, बनाई नई रणनीति; कांग्रेस की वापसी मुश्किल!
MP School Time
बढ़ती ठंड के बीच बदला स्कूलों का टाइम! जानिए एमपी में अब कितने बजे से लगेंगी क्लास?
Chhattisgarh Highcourt
एक्शन में हाईकोर्ट! आदेशों की अवहेलना पर दो IAS अधिकारियों को तलब,जमानती वारंट जारी
mp news
लाखों हड़पे जाने से आहत प्रॉपर्टी डीलर ने की आत्महत्या, BJP नेता पर लगाए गंभीर आरोप