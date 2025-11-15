7 दिन के मासूम पर टूटा दुखों का पहाड़! डॉक्टरों की लापरवाही से प्रसूता की मौत, बैतूल में ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

Baitul Hospital Protest News: बैतूल जिला अस्पताल में एक बार फिर बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. घोड़ाडोंगरी ब्लॉक के इमलीखेड़ा गांव की एक प्रसूता महिला की तड़प-तड़पकर मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि समय पर इलाज न मिलने के कारण महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. प्रशासन ने तीन डॉक्टरों की टीम के साथ पोस्टमार्टम कराया. घटना की जानकारी मिलते ही आदिवासी संगठन आक्रोशित हो गया और दोषी डॉक्टर पर तुरंत कार्रवाई की मांग की.

वहीं मिली जानकारी के मुताबिक, महिला सोमती की सात दिन पहले सामान्य डिलीवरी हुई थी. अचानक सांस लेने में दिक्कत होने पर उसे जिला अस्पताल लाया गया. परिजनों का कहना है कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम तक महिला का ठीक से इलाज नहीं किया गया. हालत बिगड़ने पर उसे आईसीयू में भर्ती तो किया गया, लेकिन डॉक्टर वहां से चली गईं. आरोप है कि महिला की मौत के बाद डॉक्टर ने उसकी निरक्षर सास से खाली कागज पर अंगूठा लगवा लिया.

मामले की जांच शुरू

इस दर्दनाक घटना के बाद सात दिन की मासूम नवजात को गोद में लेकर दादी रोती बिलखती रही. जबकि मृतका के पति और परिजन मौत का कारण तक नहीं जान पाए. मीडिया से बात करने से भी उन्हें रोका गया. बताया जा रहा है कि जिस महिला डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगे हैं, वह पहले भी अवैध वसूली और लापरवाही के कई मामलों में घिरी रही हैं. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है. (रिपोर्टः रूपेश कुमार, बैतूल)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!